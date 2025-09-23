俄噴射機入侵愛沙尼亞領空 北約警告：侵犯東翼領空行徑必須停止

俄羅斯戰鬥噴射機上週侵入愛沙尼亞領空，北大西洋公約組織就此緊急會商後今天警告莫斯科，停止在沿北約東翼的一連串「升級式」領空侵犯行徑。

法新社報導，北大西洋公約組織（NATO）32個成員國在共同聲明中指出：「俄羅斯必須為這些行徑負全責，這些行徑升高情勢、增加誤判風險，並且危及人命，必須停止。」

「俄羅斯不應該心存懷疑：北約及其盟國將依據國際法，運用所有必要的軍事和非軍事手段進行自衛，嚇阻來自四面八方的威脅。」

聲明指出，北約將「繼續依照我們選擇的方式、時機與範圍作出回應」，同時重申對集體防禦條款的承諾「牢不可破」。

武裝的俄羅斯戰鬥噴射機19日闖入愛沙尼亞領空約12分鐘，愛沙尼亞隨即依據北約創始條約第4條要求召開緊急磋商。這起事件發生一週多前，北約才剛在波蘭擊落俄羅斯無人機，同樣也促使華沙政府要求召開緊急協商。

另外，北約秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，判斷飛越丹麥的無人機是否與俄羅斯近期侵犯聯盟領空的事件有關，目前仍「言之過早」。

他表示：「丹麥方面目前正在確實調查相關情況，以釐清事件背後的原因。我們保持密切聯繫，因此目前下定論言之過早。」他同時指出，已與丹麥首相進行過溝通。