東協成員+1！馬來西亞首相宣布「東帝汶10月加入」 成第11個成員國

倪匡筆下超過百本以上的「衛斯理系列」中，《後備》可能是前幾名最常被提到的一本。最近的中國九三閱兵典禮上，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁被錄到私下談及「隨著本世紀生物科技發展，人類的器官會不斷移植，甚至越活越年輕，甚至長生不老」（此段由普丁的口譯翻成中文）、「本世紀可能……（人類）應該可以活到150歲」（此段為習近平的回應），引發大眾對器官移植倫理的討論，而生前反共立場鮮明的倪匡筆下最令人容易聯想到的兩部作品《換頭記》和《後備》，自然更是不會在討論中缺席了。

2025-09-23 17:28