快訊

棒球亞錦賽／超強！中華隊10比0提前7局扣倒南韓 分組第一晉級複賽

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

獨／新青安鬆綁房貸水龍頭9月開多大？行庫最新數據透露3訊息

東協成員+1！馬來西亞首相宣布「東帝汶10月加入」 成第11個成員國

中央社／ 東帝汶首都狄力23日綜合外電報導
馬來西亞首相安華宣布，東帝汶預定10月正式成為東南亞國家協會第11個成員國。圖／歐新社
馬來西亞首相安華宣布，東帝汶預定10月正式成為東南亞國家協會第11個成員國。圖／歐新社

馬來西亞首相安華今天在東帝汶宣布，東帝汶預定10月正式成為東南亞國家協會（ASEAN）第11個成員國。馬來西亞現為東協輪值主席國。

法新社報導，人在東帝汶首都狄力訪問的安華（Anwar Ibrahim）證實，東帝汶將在大馬首都吉隆坡一場全球領袖峰會中正式加入東協。

安華與東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）會談後，在記者會上表示：「東帝汶加入東協，將為我們所有人帶來巨大益處。」

安華說道，他與霍塔在雙邊會談中也討論了貿易、投資、觀光、教育、國防等議題。

東帝汶是東南亞最年輕的國家，於2002年脫離印尼獨立。該國經濟仍高度仰賴石油資源，並持續為社會極度不平等、營養不良、失業等問題所苦。

本月稍早，數以千計抗議民眾在學生帶領下集結示威，抗議政府計劃斥資數百萬美元，來為該國65名國會議員每人購買一輛豐田普拉多（Prado）運動休旅車（SUV），以及為前國會議員提供終身退休俸。

示威民眾連兩天與警方爆發衝突，之後國會一致通過決議取消新車採購案，在退休俸議題上也順應民意做出讓步。

東協於1967年由5個創始成員國成立，隨後逐步擴大，上次有新成員加入為1999年的柬埔寨。

美國總統川普（Donald Trump）已確認下月將出席在吉隆坡舉辦的東協峰會。

馬來西亞 東協 東南亞

延伸閱讀

獨／拜會東京政要！韓國瑜訪日行程曝光 將見前首相麻生太郎

新北18歲男遭毆丟路邊 警追緝逮6嫌…疑毒品交易起糾紛

澳馬外長重申台海穩定重要性 外交部感謝夥伴支持

從嚮往到選擇離開！大馬人揭台灣生活現實面 網一看全點頭

相關新聞

東協成員+1！馬來西亞首相宣布「東帝汶10月加入」 成第11個成員國

馬來西亞首相安華今天在東帝汶宣布，東帝汶預定10月正式成為東南亞國家協會（ASEAN）第11個成員國。馬來西亞現為東協輪...

航班一度停飛！無人機大鬧北歐2國機場 丹麥總理：不排除俄國涉案

北歐丹麥哥本哈根及挪威奧斯陸機場昨晚因為不明無人機闖入空域，導致航班一度停飛或改道，影響數以千計旅客。丹麥總理佛瑞德里克...

義大利親中政客葛里洛兒子犯輪姦罪 遭法院判刑8年

義大利知名親中派政客葛里洛（Beppe Grillo）的兒子奇羅因輪姦罪，遭法院判處8年徒刑。葛里洛是「五星運動黨」創辦...

不只大舉進軍美國！大陸、印度研究人員也攻占南韓 占比達6成

韓國先驅報（Korea Herald）報導，23日公布的報告顯示，過去五年內，來自印度及中國的研究人員，在居留南韓的外籍...

老梗不死！「複製人器官農場」科幻小史

倪匡筆下超過百本以上的「衛斯理系列」中，《後備》可能是前幾名最常被提到的一本。最近的中國九三閱兵典禮上，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁被錄到私下談及「隨著本世紀生物科技發展，人類的器官會不斷移植，甚至越活越年輕，甚至長生不老」（此段由普丁的口譯翻成中文）、「本世紀可能……（人類）應該可以活到150歲」（此段為習近平的回應），引發大眾對器官移植倫理的討論，而生前反共立場鮮明的倪匡筆下最令人容易聯想到的兩部作品《換頭記》和《後備》，自然更是不會在討論中缺席了。

自民黨總裁選舉聚焦經濟議題 5候選人不排除任用小金庫議員

日本執政黨自民黨總裁選舉已經開跑，5名候選人今天召開共同記者會聚焦經濟，且均有意儘快制定因應物價高漲的對策。另外，他們都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。