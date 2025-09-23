航班一度停飛！無人機大鬧北歐2國機場 丹麥總理：不排除俄國涉案

北歐丹麥哥本哈根及挪威奧斯陸機場昨晚因為不明無人機闖入空域，導致航班一度停飛或改道，影響數以千計旅客。丹麥總理佛瑞德里克森今天表示，不排除俄羅斯涉案的可能性。

北歐地區最繁忙的哥本哈根機場由於發現無人機，一度暫停所有航班起降近4個小時，機場今天凌晨恢復運作。挪威奧斯陸機場也因出現無人機而關閉空域，隨後重新開放。

法新社報導，佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天指出，這是迄今「對丹麥關鍵基礎設施的最嚴重攻擊」。

佛瑞德里克森告訴丹麥廣播公司（DanishBroadcasting Corporation），她無法排除俄羅斯可能是這起無人機事件的幕後黑手。

但俄羅斯今天否認涉案。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們每次都聽到那邊傳來毫無根據的指控。」