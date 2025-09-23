快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

不只大舉進軍美國！大陸、印度研究人員也攻占南韓 占比達6成

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
報告顯示，過去五年內，來自印度及中國的研究人員，在居留南韓的外籍研究人員中，占比高達六成。路透
報告顯示，過去五年內，來自印度及中國的研究人員，在居留南韓的外籍研究人員中，占比高達六成。路透

韓國先驅報（Korea Herald）報導，23日公布的報告顯示，過去五年內，來自印度及中國的研究人員，在居留南韓的外籍研究人員中，占比高達六成。

根據南韓法務部提供給執政黨共同民主黨議員李政憲（Rep. Lee Jeong-heon，音譯）的資料，2020年-2025年8月，有4,629名外籍人士持研究人員（E-3）簽證入境南韓。其中以印度籍人士占比最高，達2,262人，接近該時期E-3持證人數的一半。接著是中國，有518人。來自印度及中國的研究人員，占全部人數的60.1%。

其他主要國家則包含巴基斯坦（304人）、伊朗（184人）及越南（162人）。

E-3簽證的發放對象為在南韓公私立機構，參與自然科學或先進產業技術研發的外籍研究人員。

同時，此類簽證的持證人數連續三年下降。於2021年達到1,059人的高峰後，在2022年降為1,031人，2023年減至835人，去年更僅剩621人。2025年的前八個月則為444人。

李政憲呼籲，南韓應減少對特定國家的外籍研究人員的依賴；並表示外籍技術勞工持續減少，將帶來安全疑慮，且若南韓與勞工來源國的關係惡化，更將出現人才供應隱患。他說：「在拓展全球合作基礎的同時，我們也必須奠立研究安全架構，以確保對人才的永續吸引力。」

南韓 印度 簽證 科學

延伸閱讀

棒球亞錦賽／中華隊今激鬥南韓 台灣運彩不讓分賠率看好過關

南韓知名大胃王文福姬逛台南美食街 Boki大呼過癮

今年爆首例「副傷寒」本土病例 患者曾赴印度 疾管署：感染源待釐清

白宮新消息：10萬元簽證費 H-1B醫師可望豁免 醫界鬆口氣

相關新聞

老梗不死！「複製人器官農場」科幻小史

倪匡筆下超過百本以上的「衛斯理系列」中，《後備》可能是前幾名最常被提到的一本。最近的中國九三閱兵典禮上，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁被錄到私下談及「隨著本世紀生物科技發展，人類的器官會不斷移植，甚至越活越年輕，甚至長生不老」（此段由普丁的口譯翻成中文）、「本世紀可能……（人類）應該可以活到150歲」（此段為習近平的回應），引發大眾對器官移植倫理的討論，而生前反共立場鮮明的倪匡筆下最令人容易聯想到的兩部作品《換頭記》和《後備》，自然更是不會在討論中缺席了。

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

美國有線電視新聞網（CNN）報導，強颱樺加沙（Typhoon Ragasa）在菲律賓北部造成嚴重災情後，正朝中國大陸南部...

不只大舉進軍美國！大陸、印度研究人員也攻占南韓 占比達6成

韓國先驅報（Korea Herald）報導，23日公布的報告顯示，過去五年內，來自印度及中國的研究人員，在居留南韓的外籍...

自民黨總裁選舉聚焦經濟議題 5候選人不排除任用小金庫議員

日本執政黨自民黨總裁選舉已經開跑，5名候選人今天召開共同記者會聚焦經濟，且均有意儘快制定因應物價高漲的對策。另外，他們都...

國防技術飛速發展！美眾議員警告 美國與大陸存在軍事「誤判風險」

由美國眾議院軍事委員會資深議員史密斯（Adam Smith）率領的代表團警告稱，隨著國防技術的飛速發展，美中兩國軍隊之間...

無人機現蹤 哥本哈根與奧斯陸機場航班大亂

北歐地區最繁忙的哥本哈根機場表示，由於發現無人機，一度暫停所有航班起降近4個小時，機場今天凌晨恢復運作。挪威奧斯陸機場也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。