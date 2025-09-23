不只大舉進軍美國！大陸、印度研究人員也攻占南韓 占比達6成

韓國先驅報（Korea Herald）報導，23日公布的報告顯示，過去五年內，來自印度及中國的研究人員，在居留南韓的外籍研究人員中，占比高達六成。

根據南韓法務部提供給執政黨共同民主黨議員李政憲（Rep. Lee Jeong-heon，音譯）的資料，2020年-2025年8月，有4,629名外籍人士持研究人員（E-3）簽證入境南韓。其中以印度籍人士占比最高，達2,262人，接近該時期E-3持證人數的一半。接著是中國，有518人。來自印度及中國的研究人員，占全部人數的60.1%。

其他主要國家則包含巴基斯坦（304人）、伊朗（184人）及越南（162人）。

E-3簽證的發放對象為在南韓公私立機構，參與自然科學或先進產業技術研發的外籍研究人員。

同時，此類簽證的持證人數連續三年下降。於2021年達到1,059人的高峰後，在2022年降為1,031人，2023年減至835人，去年更僅剩621人。2025年的前八個月則為444人。

李政憲呼籲，南韓應減少對特定國家的外籍研究人員的依賴；並表示外籍技術勞工持續減少，將帶來安全疑慮，且若南韓與勞工來源國的關係惡化，更將出現人才供應隱患。他說：「在拓展全球合作基礎的同時，我們也必須奠立研究安全架構，以確保對人才的永續吸引力。」