義大利親中政客葛里洛兒子犯輪姦罪 遭法院判刑8年

義大利知名親中派政客葛里洛（Beppe Grillo）的兒子奇羅因輪姦罪，遭法院判處8年徒刑。葛里洛是「五星運動黨」創辦人，也是中國在義大利政壇重要發聲管道，經常定期在個人網站發表宣傳中國文章。

奇羅葛里洛（Ciro Grillo）與3名友人在2019年被控犯下輪姦罪，多家義大利媒體今天報導，法院昨天下午裁定，奇羅與其中2人遭判8年徒刑，另一人判處6年半徒刑。

事發當時奇羅葛里洛年僅19歲，他與朋友被一名19歲少女席薇亞（Silvia）指控，在離開迪斯可舞廳後，把少女帶到他父親擁有的夏季別墅內強暴。

在法院判決出爐後，席薇亞激動表示，她等了整整6年，終於等到正義伸張的這一天。

義大利媒體描述，席薇亞多年來在法庭上堅韌承受了1675個提問，反覆回憶那些遭到施暴的痛苦細節，法庭認為席薇亞的證詞具有可信度，相對奇羅葛里洛與友人的說法有許多矛盾，這幾位男性多以「不記得細節」回應質疑。

葛里洛則堅稱兒子是無辜的，他幾年前曾拍攝一段激進的影片為兒子辯護，他在片中指稱如果要逮捕他兒子，不如逮捕他，他會進監獄坐牢。葛里洛家族與律師代表已表態將持續上訴。

葛里洛是義大利五星運動黨（5 Star Movement）創辦人，此黨執政期間，時任總理孔蒂（GiuseppeConte）在2019年與中國簽署加入「一帶一路」倡議。

葛里洛目前經營個人同名的政治評論網站，常定期發表宣揚中國成果的文章，他在6月發表「中國如何成為全球科學研究的領導力量」文章，8月發表「中國正在建造全球最大的太陽能園區」文章，是義大利最知名親中政客之一。

葛里洛與中國互動超越一般政治往來，在義國政壇常引發質疑。義大利國會友台主席馬蘭（LucioMalan）參議員9日透過X平台，提醒大家注意一件怪現象，2019年中國正式報告在武漢出現Covid-19病毒的前14天，葛里洛就已「預先戴起口罩」出現在公眾場合；網友也回應舉出葛里洛過去夜奔中國駐義使館密會的新聞照片，認為應徹查某些義國政治人物的獻金來源是否包含大量中資。