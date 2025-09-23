自民黨總裁選舉聚焦經濟議題 5候選人不排除任用小金庫議員

日本執政黨自民黨總裁選舉已經開跑，5名候選人今天召開共同記者會聚焦經濟，且均有意儘快制定因應物價高漲的對策。另外，他們都沒否認會起用涉及小金庫事件的國會議員。

共同社與「日本經濟新聞」報導，這5名候選人分別為50歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、69歲前幹事長茂木敏充、64歲現任內閣官房長官林芳正、64歲前經濟安保大臣高市早苗、44歲現任農林水產大臣小泉進次郎。

他們今天上午出席在自民黨黨部舉辦的聯合記者會，並發表因應物價高漲的政策，小林表明，「就任首相後將立即下達指示」；茂木則表示，「將儘早制定全面經濟政策，並通過追加預算案」；林芳正則提到自民黨先前在參議院選舉時的政見之一普發現金，他希望以此為基礎，「努力在朝野各黨間達成一致方案」。

而高市就財政政策表示，為實現積極的成長戰略，增發赤字國債在所難免，其餘4名候選人則對此持審慎態度。

而5名候選人在這場記者會上，均未對減少消費稅抱持積極態度。高市先前曾主張應該以糧食為對象，減輕消費稅，她今天就此表示，「先前的想法樂觀，不過無法匯集黨內相關意見。我認為重新在黨內評估看看很重要」。

關於是否起用涉及未依法如實申報政治獻金（俗稱小金庫事件）的國會議員，小林、林芳正、高市均表示，會「適材適用」；茂木則認為「不能因為犯錯一次就再也不任用」；小泉則語帶保留地表示，「獲得地方組織及當地選民的信任是大前提」。

有關開放婚後能讓夫婦選擇不同姓氏的「選擇性夫婦不同姓」制度，5名候選人在今天的記者會均持審慎態度。高市對此表示，「將花費足夠的時間協商，直到無法再進一步討論為止」；個人持贊成立場的小泉指出，涉及夫婦和家庭觀念的問題，需要力爭國民理解，並經過朝野各黨達成共識。

自民黨總裁（黨主席）選舉將在10月4日投開票，採用國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（full spec）型投票方式。如果在第一輪投票中沒有候選人獲得過半票數，將由得票數前兩名的人進入決選。