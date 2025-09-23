德國另類選擇黨要角關切移民問題 稱與川普有共同點

快訊

中央社／ 德國艾福特23日綜合外電報導
德國另類選擇黨在東部圖林根邦的地方黨魁胡克。圖／法新社
德國另類選擇黨在東部圖林根邦的地方黨魁胡克接受媒體專訪時指出，自己所屬政黨和美國總統川普政府享有許多共同點，並肯定川普將「再移民」構想付諸實施。

法新社報導，53歲的胡克（Bjoern Hoecke）呼籲讓外國人「再移民」（remigration），並曾因使用被禁的納粹口號而遭定罪。

在以川普（Donald Trump）為首的西方世界朝右翼傾斜之際，胡克確信自己走在正確的道路上。

胡克接受法新社專訪時表示：「在美國，再移民不僅受到討論，也在川普治下付諸實行。」

他說：「整個西方世界都在自問，如何解決移民所帶來，並在各國長年累積的諸多問題。」

胡克曾任歷史教師，去年因使用被禁的納粹口號「一切為了德國」（Alles fuer Deutschland）而兩度遭到罰款；他領導的地方黨部也被德國國內情報機構列為右翼激進組織。

儘管如此，德國另類選擇黨（AfD）去年以超過30%的得票率贏得圖林根邦（Thuringia）議會選舉，並在今年2月國會大選斬獲創紀錄的20.8%得票率。

胡克指出，他認為德國另類選擇黨和川普政府有許多「共同點」，尤其是在對抗覺醒主義、司法政治化等社會議題方面。

胡克還談到，美國保守派政論網紅柯克（CharlieKirk）日前遇刺身亡是「轉捩點」。

他說，「殺害這樣的人真的是違反禁忌之舉」，也是「我們在西方多年觀察到的（政治）兩極化現象再次加劇」。

胡克相信，德國另類選擇黨有朝一日將戰勝他所謂的建制派「寡頭壟斷型政黨」（cartel parties），他對此有信心。

全球線上民調業者「輿觀」（YouGov）最近的民調顯示，德國另類選擇黨的民意支持度達27%，超越德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）的保守派基民/基社聯盟（CDU/CSU）。

德國 川普 移民

