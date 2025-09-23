歐洲2024年酷暑奪逾6萬命 專家建議強化預警系統

快訊

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導
圖／法新社
圖／法新社

今天公布的一項指標性研究指出，去年破紀錄的炎熱夏季在歐洲導致6萬多人因高溫喪命，這是氣候變遷對歐洲造成龐大傷亡的最新警訊。

法新社報導，由於歐洲暖化速度是全球平均的兩倍，位於西班牙的研究人員表示，緊急預警系統或許能在危險的熱浪來襲前幫助警告弱勢族群，特別是年長者。

這項發表於「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）的研究指出：「歐洲在2024年經歷了異常致命的夏天，有超過6萬起與高溫相關的死亡案例，使得過去3個夏天總人數超過18萬1000人。」

巴塞隆納全球健康研究院（Barcelona Institute forGlobal Health）的研究人員是透過分析涵蓋5.39億人口的32個歐洲國家地區的死亡率數據，得出這個數字。

去年夏季，歐洲和全球的氣溫都創下有紀錄以來的最高溫，估計死亡人數為6萬2775人。

根據這項研究最新修正的數據，這個數字比2023年夏天估計的5萬798人高出近25%，但仍低於2022年的6萬7873人。

由於酷熱極少被直接記錄為死因，因此很難精確統計高溫導致的死亡人數。

除了中暑和脫水等直接影響外，高溫還會引發多種可能致命的健康問題，包括心臟病發作、中風和呼吸系統疾病。

根據這項研究，義大利是去年夏天因高溫死亡人數最多的國家，估計有1萬9000人，其次是西班牙和德國，兩國都超過6000人。

若將國家人口規模納入考量，希臘的比率最高，每百萬人中有574人死亡，其次是保加利亞和塞爾維亞。

高溫 氣候變遷 中暑 氣溫 熱浪 暖化

