國防技術飛速發展！美眾議員警告 美國與大陸存在軍事「誤判風險」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國眾議員史密斯代表團23日警告稱，隨著國防技術的飛速發展，美中兩國軍隊之間可能存在「誤判風險」。（法新社）
美國眾議院軍事委員會資深議員史密斯（Adam Smith）率領的代表團警告稱，隨著國防技術的飛速發展，美中兩國軍隊之間可能存在「誤判風險」。

據法新社報導，史密斯23日表示，中國須要與其他全球大國就軍事問題進行更多對話，以實現「基本的衝突避免（basic de-confliction）」。

他在美國駐北京大使館舉行的記者會上表示，「我們看到我們的船隻、飛機和他們的船隻、飛機靠得太近了……我們須要就如何避免這些衝突，更好地對話。」

史密斯也說：「人工智能、無人機戰爭，以及網路和太空發展如此迅速，創新也發生得如此之快。」「雙方對彼此能力產生誤解的風險很大」。他並補充稱，雙方須要進行對話，這樣「才不會無意間陷入任何衝突」。

此次訪華的美國眾議員代表還包括來自華盛頓州的共和黨人鮑姆加特納、來自加州的民主黨人卡納，以及賓夕法尼亞州民主黨人霍拉漢。

另據路透報導，史密斯周一在與大陸國防部長董軍會面時表示，希望打通溝通渠道，尤其是在軍事問題上。

新華社則報導，董軍在會面時說，希望各位議員排除干擾制約因素，採取建設性務實舉措，為改善兩軍關係、促進中美相向而行貢獻積極力量；中國軍隊願與美軍構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係，同時將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

史密斯 眾議員 美國

