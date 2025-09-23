樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

美國有線電視新聞網（CNN）報導，強颱樺加沙（Typhoon Ragasa）在菲律賓北部造成嚴重災情後，正朝中國大陸南部移動，香港、澳門與廣東沿岸城市進入高度戒備。國際太空站的日本太空人油井龜美也在社群公開樺加沙橫掃南海的壯觀畫面，可見紮實結構與超清晰風眼，景象壯觀令人震撼。

根據氣象單位，樺加沙已在菲律賓以超過時速267公里的強風登陸，為今年迄今全球最強風暴，登陸後略微減弱，但目前仍維持時速230公里的強颱，相當於4級颶風。

太空人油井龜美也22日在X分享國際太空站拍攝樺加沙橫掃南海的壯觀畫面，並表示：「大家好！我剛剛飛過18號颱風，所以分享一下最新的照片。我真的很擔心地面上的人…」。從太空中清晰可見龐大雲牆盤旋，還有清晰的風眼景象，令人震撼。

樺加沙在菲律賓稱為「南多」（Nando），22日以超級颱風之勢登陸卡加延省（Cagayan）帕努伊坦島（Panuitan Island），造成房屋毀損、道路中斷與土石流。巴布延群島（Babuyan Islands）災情尚未明朗，卡拉延島（Calayan Island）傳出屋頂被掀、樹木倒塌、船隻被沖上岸。

菲國減災委員會表示，呂宋（Luzon）北部與中部已有逾2.4萬人撤離。另有6名漁民出海遇巨浪翻船失蹤，另6人獲救。本格特省（Benguet）發生土石流釀1死，多地出現淹水與道路坍方。

美國聯合颱風警報中心（JTWC）預估，樺加沙23日至24日逐步減弱為3級颶風，風速約185公里，24日晚間可能在中國廣東西部登陸。

專家警告，儘管強度稍降，但其龐大環流仍將持續帶來豪雨，菲律賓北部與中國南部恐面臨洪水與土石流威脅。

