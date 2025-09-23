無人機現蹤 哥本哈根與奧斯陸機場航班大亂

北歐地區最繁忙的哥本哈根機場表示，由於發現無人機，一度暫停所有航班起降近4個小時，機場今天凌晨恢復運作。挪威奧斯陸機場也因出現無人機而關閉空域，隨後重新開放。

綜合路透社與法新社報導，丹麥警方今天表示，對於前一晚有無人機飛越哥本哈根機場一事，他們尚不清楚幕後主使為何人，但指出相關人員似乎具備專業知識。

警官葉斯波森（Jens Jespersen）向媒體表示：「無論是數量、大小、飛行模式，還是盤旋在機場上空的時間，綜合這些因素…都顯示這是一個具備相當能力的行為者。至於是哪個有能力的行為者，我目前還不清楚。」

哥本哈根警方副助理警監韓森（Jakob Hansen）稍早向媒體表示：「警方已展開密集調查，以釐清這些無人機的類型。無人機已經消失，我們沒有取回其中任何一架。」

韓森指出，丹麥與挪威的有關當局將合作，調查這兩起事件之間是否存有關聯。

挪威國營機場公司Avinor發言人在聲明中表示，挪威奧斯陸機場的空域已於凌晨3時22分重新開放。奧斯陸機場因發現無人機自凌晨零時起關閉，所有航班都改道到最近的機場。

丹麥警方昨天稍早表示，有2到3架大型無人機在哥本哈根機場附近飛行，導致機場全面關閉。

根據航班追蹤服務FlightRadar資料，哥本哈根機場於昨天晚間8時26分暫停運作。FlightRadar在社群平台X上表示，約有50架航班改道到其他機場。

哥本哈根機場重新開放後在X上表示，將持續出現延誤與部分班機取消的情況，並呼籲旅客向各自航空公司查詢最新航班資訊。

最近幾天，歐洲多座機場也接連發生航班中斷事件。

19日晚間，美國軍火商雷神公司（RTX）子公司柯林斯航太（Collins Aerospace）的報到與登機系統遭遇網路攻擊，影響倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）與柏林機場和布魯塞爾機場的營運。從週末到22日，歐洲各地機場的交通依舊混亂。

2018年，倫敦附近的蓋維克機場（Gatwick）曾因跑道上空出現無人機，在度假旺季高峰時間造成數以萬計的乘客滯留與數以百計的航班中斷。