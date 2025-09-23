快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

人道危機加劇 西方多國籲重啟加薩醫療走廊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

數十個西方國家今天呼籲重新開放加薩（Gaza）與以色列占領約旦河西岸之間的醫療走廊，並表示願意提供資金援助、醫療人員或設備，讓加薩病患能夠獲得迫切所需的治療。

路透社報導，這些國家在由加拿大發表的聯合聲明中說：「我們強烈呼籲以色列，恢復通往被占領約旦河西岸（West Bank）、包括東耶路撒冷（EastJerusalem）的醫療走廊，讓加薩的醫療後送得以重啟，讓患者能在巴勒斯坦領土獲得迫切需要的治療」。

奧地利、比利時、加拿大、法國、德國、義大利、歐洲聯盟（EU）及波蘭等20多個國家簽署了聲明，而美國並未在其中。

聲明還說：「我們進一步敦促以色列解除對藥品與醫療設備進入加薩的限制。」

救援機構8月底表示，自以色列5月解除援助封鎖以來，僅有藥品等少量援助物資送達需要的民眾手中。世界衛生組織（WHO）5月指出，加薩醫療系統瀕臨崩潰。以色列掌控所有進入加薩的通道，並聲稱已允許足夠的糧食援助和物資進入加薩。

巴勒斯坦平民與兒童挨餓的模樣，使全球對以色列猛轟加薩的不滿情緒日益高漲。自2023年10月以來，這場衝突已造成數以萬計人喪命，加薩人民流離失所，並引發饑荒危機。多名人權專家、學者以及聯合國調查報告指出，這等同於種族滅絕。

以色列強調其在加薩的軍事行動屬於自衛，因為巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在2023年10月的突襲中殺害1200人，並綁架超過250名人質。

一些美國的重要盟友，包括英國與法國已接連表態承認巴勒斯坦國，視「兩國方案」（two-statesolution）為實現持久和平的途徑之一；美國反對巴勒斯坦單方面建國，認為此舉鼓舞了哈瑪斯，削弱該地區未來和平前景。

延伸閱讀

法國也承認巴勒斯坦 G7已有3國加入

馬克宏聯大宣布承認巴勒斯坦 以色列可能反擊曝光

西方多國承認巴勒斯坦 白宮：這是獎勵哈瑪斯

符和平承諾 馬克宏宣布法國正式承認巴勒斯坦國

相關新聞

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

美國有線電視新聞網（CNN）報導，強颱樺加沙（Typhoon Ragasa）在菲律賓北部造成嚴重災情後，正朝中國大陸南部...

日本男童在陸遇害1年 深圳廣州的日式書包消失

中國大陸男子在廣東省深圳市的日僑學校前捅死日本10歲學童一案屆滿1年，校園周邊依舊戒備森嚴，當地已難見到背日式書包（RA...

聯大「兩國方案」峰會 約150國承認巴勒斯坦國

聯合國大會週一（9月22日）在紐約舉行以色列與巴勒斯坦「兩國方案」會議。與會的大多數國家都支持承認巴勒斯坦國，對巴勒斯坦而言…

「處境不會變好」巴勒斯坦人對國際承認冷感 不看好止戰

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯22日在聯合國的「兩國方案」峰會發表視訊演說，呼籲激進武裝組織哈瑪斯向自治政府的部隊繳械，並譴...

美駐聯合國大使沃茲：俄國入侵北約領空 可能導致戰爭擴大

愛沙尼亞上周因三架俄軍米格31(MiG-31)戰機未經許可闖入其領空長達12分鐘，已要求召開聯合國安理會會議，並敦促各國...

被制裁近60年 敘利亞總統今首度在聯合國發言

敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」(SANA)報導，敘利亞總統夏拉(Ahmad al-Sharaa)已飛抵美國紐約，將出席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。