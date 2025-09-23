人道危機加劇 西方多國籲重啟加薩醫療走廊

數十個西方國家今天呼籲重新開放加薩（Gaza）與以色列占領約旦河西岸之間的醫療走廊，並表示願意提供資金援助、醫療人員或設備，讓加薩病患能夠獲得迫切所需的治療。

路透社報導，這些國家在由加拿大發表的聯合聲明中說：「我們強烈呼籲以色列，恢復通往被占領約旦河西岸（West Bank）、包括東耶路撒冷（EastJerusalem）的醫療走廊，讓加薩的醫療後送得以重啟，讓患者能在巴勒斯坦領土獲得迫切需要的治療」。

奧地利、比利時、加拿大、法國、德國、義大利、歐洲聯盟（EU）及波蘭等20多個國家簽署了聲明，而美國並未在其中。

聲明還說：「我們進一步敦促以色列解除對藥品與醫療設備進入加薩的限制。」

救援機構8月底表示，自以色列5月解除援助封鎖以來，僅有藥品等少量援助物資送達需要的民眾手中。世界衛生組織（WHO）5月指出，加薩醫療系統瀕臨崩潰。以色列掌控所有進入加薩的通道，並聲稱已允許足夠的糧食援助和物資進入加薩。

巴勒斯坦平民與兒童挨餓的模樣，使全球對以色列猛轟加薩的不滿情緒日益高漲。自2023年10月以來，這場衝突已造成數以萬計人喪命，加薩人民流離失所，並引發饑荒危機。多名人權專家、學者以及聯合國調查報告指出，這等同於種族滅絕。

以色列強調其在加薩的軍事行動屬於自衛，因為巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在2023年10月的突襲中殺害1200人，並綁架超過250名人質。

一些美國的重要盟友，包括英國與法國已接連表態承認巴勒斯坦國，視「兩國方案」（two-statesolution）為實現持久和平的途徑之一；美國反對巴勒斯坦單方面建國，認為此舉鼓舞了哈瑪斯，削弱該地區未來和平前景。