法國也承認巴勒斯坦 G7已有3國加入

法國成為最新承認巴勒斯坦的國家！法國總統馬克宏22日在聯合國大會宣布承認巴勒斯坦，並表示是時候該落實以、巴的兩國方案了。以色列近日雖積極表態，警告若承認巴勒斯坦恐助長哈瑪斯恐怖主義，但近來包括英國、加拿大、澳洲與葡萄牙都紛紛承認巴勒斯坦，G7各國中已有英國、法國與加拿大都承認巴勒斯坦。

從國際法角度來看，各國承認對一國之存在具有重要構成意義，巴勒斯坦雖仍為聯合國觀察員，但愈來愈多國家承認，可鞏固巴勒斯坦在國際上的國家地位，有助於未來國際互動，例如加入聯合國與其轄下組織。

承認巴國是盼以停火

根據《英國廣播公司》報導，各國近來開始陸續承認巴勒斯坦，法國總統馬克宏22日也宣布承認，並在聯合國大會舉行1天的峰會討論如何緩解以哈衝突，還有落實兩國方案。不過德國、義大利與美國並未與會。近來包括英國、澳洲、加拿大與葡萄牙都因以哈衝突陷入人道危機，相繼承認巴勒斯坦，盼藉此施壓以色列停火。

此外，比利時、盧森堡、馬爾他、安道爾與聖馬利諾等國也表示未來也打算承認巴勒斯坦。但以色列過去持續以哈瑪斯對以色列發動攻擊，造成約1200人死亡、251人質遭到帶走（目前部分返回、部分仍被挾持中）的理由，批評國際若承認巴勒斯坦，將會助長恐怖主義。

美、以無心停戰？

如今以色列對加薩的攻擊，加上經濟封鎖，讓加薩民眾無處可居，且缺乏物資、乾淨飲用水與醫療資源，加薩250萬人已有6.5萬人死於以軍的砲火。馬克宏除了要求以色列停火以外，哈瑪斯也必須要釋放所有人質。歐盟執委會主席馮德萊恩表示，會設立新的財政工具，協助加薩未來重建。

《聯合國》提到，美國在聯合國安理會第6次否決要求加薩走廊立刻停火的方案，且以哈近來停火談判意外頻傳，先是以色列轟炸哈瑪斯在卡達的辦事處，還有美國還打算將加薩民眾通通驅離並進行開發。雖然美國、卡達與埃及持續協調以哈雙方停戰，但雙方遲未有共識，停火談判完全卡關。

