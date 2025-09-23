原定飛東京羽田…日航客機鹿兒島機場起飛前冒煙 機上245人疏散

快訊

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本航空（Japan Airlines, JAL)。路透
日本航空（Japan Airlines, JAL）一架國內線客機今天上午從鹿兒島機場起飛前，機內冒煙，機長因此下令疏散機內245人，目前未傳出火災或人員受傷。

日本放送協會（NHK）報導，日航說明，從鹿兒島機場出發、原定飛往東京羽田機場的日航644號班機，今天上午10時55分出發前，隨即確認機內冒煙。

日航方面後來確認未發生火災，並且透過空橋引導機內229名乘客移動到航廈內，乘客加機組人員共245人並未受傷。

鹿兒島機場事務所表示，這起事件並未影響在鹿兒島機場起降的飛機。

日航表示，驅動空調等設備的輔助動力裝置啟動之後，發生機內冒煙的狀況，正在調查詳情。

