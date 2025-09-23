快訊

台灣未獲邀入ICAO 加國公共事務頻道全程直播關注

中央社／ 多倫多22日專電
台灣未獲邀參與明天揭幕的第42屆大會國際民航組織（ICAO）。 路透
加拿大「有線公共事務頻道」（CPAC）關注台灣未獲邀參與明天揭幕的第42屆大會國際民航組織（ICAO），今天全程直播台灣ICAO行動團首度在渥太華國會山莊召開的國際記者會，並在會前專訪台灣ICAO行動團長兼民航局副局長林俊良。

CPAC資深主播塞雷皮歐（Michael Serapio）在「黃金時段政治」（Prime Time Politics）節目中指出，聯合國旗下的ICAO將在蒙特婁舉行大會，但因聯合國的「一個中國」政策，台灣被排除在負責促進航空安全國際標準與合作的國際組織ICAO之外。為此，自由黨眾議員史葛洛（Judy Sgro）和保守黨眾議員古柏（Michael Cooper）今天聯合呼籲讓台灣參與ICAO大會。

CPAC引用古柏在記者會中的話指出，「我們必須向ICAO發出清晰的訊息，不能姑息北京獨裁政權，應將全球航空安全放在首位，邀請台灣參加大會；台灣屬於ICAO的一員」。

CPAC引用史葛洛的話指出，「加拿大為什麼應該關心？因為當前風險並非抽象存在。發生在台灣海峽的衝突曾嚴重擾亂全球貿易，包括對加拿大經濟至關重要的半導體供應鏈。而受影響的還不只是經濟問題；2023年，就有一架中國戰機危險攔截了一架執行聯合國任務的加拿大偵察機。那一場差點就擦槍走火的事件提醒我們，在空域的不當行為，會對我們所有人造成真正的後果」。

塞雷皮歐指出，台灣官員聲稱，台灣不斷面臨中國在其領空進行軍事演習、擾亂商業航空交通。

林俊良在接受塞雷皮歐訪談時表示，「飛航安全無國界」，每年有超過160萬架次航班經過台北飛航情報區（Taipei FIR），台灣加入ICAO才得以共享資訊數據，造訪ICAO門戶入口網站並接收最新訊息，才能為所有飛越台灣領空的國際航班，提供更佳保障。

台灣未獲邀入ICAO 加國公共事務頻道全程直播關注

