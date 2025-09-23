鐵腕掃毒釀數千人亡 菲前總統杜特蒂涉危害人類罪

國際刑事法院（ICC）檢察官指控菲律賓前總統杜特蒂（RodrigoDuterte）犯下3項危害人類罪，在他任內發起的「反毒戰爭」中涉及至少76起謀殺。

法新社報導，檢方在一份落款日期為7月4日的起訴書中，詳述對杜特蒂的指控。現年80歲的杜特蒂目前被關押在荷蘭海牙濱海郊區色文寧金（Scheveningen）的國際刑事法院拘留中心。

第1項指控涉及他在2013年至2016年間擔任菲律賓納卯市（Davao）市長時，共謀參與19起謀殺；第2項指控與他在2016年至2017年擔任菲國總統期間，涉嫌參與針對所謂「高價值目標」（High Value Target）的14起謀殺有關。

第3項指控則與在「清剿」行動中犯下的43起謀殺有關；這項行動鎖定階層較低的疑似吸毒者或販毒者。

檢方指出，相關行動發生在2016年至2018年間，地點遍布菲律賓各地。

杜特蒂在任內強力掃毒，要求軍警對毒梟、毒販與吸毒者鐵腕執法，人權團體稱，數以千計人因此喪命。

ICC檢察官表示，實際受害人數恐怕更多，「這些殺戮行為在檢方指控的時間範圍裡不斷上演」。

ICC今年3月發出逮捕令，指控杜特蒂在任內發起反毒戰爭，涉及至少43起法外處決，犯下危害人類罪。

杜特蒂的首席辯護律師考夫曼（Nicholas Kaufman）說，杜特蒂因「多方面的認知障礙」無法接受審判，並敦促ICC無限期延後相關程序。法院正在衡量杜特蒂是否具備就審能力。

杜特蒂3月11日在菲律賓首都馬尼拉（Manila）被捕，當晚即被遣送荷蘭，羈押候審至今。

在第一場聽證會上，他透過視訊連線出庭，看似神情恍惚且身體虛弱，從頭到尾幾乎沒有開口發言。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885