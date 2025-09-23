不滿調查以色列 美國擬全面制裁國際刑事法院

快訊

中央社／ 海牙/華盛頓22日綜合外電報導
國際刑事法院（ICC）。 路透
美國正考慮最快於本週對整個國際刑事法院（ICC）實施制裁，以報復國際刑事法院對以色列涉嫌犯下戰爭罪一事進行調查。此舉將危及法院的日常運作。

路透社報導，華府先前已對國際刑事法院的數名檢察官和法官祭出針對性制裁，但將法院本身列入制裁名單將是一次重大的行動升級。

6名知情人士透露，美國預計很快就會對這類「實體制裁」做出決定。由於事涉敏感且尚未對外宣布，因此他們以匿名方式討論這項外交議題。

一位消息人士指出，國際刑事法院人員已召開內部緊急會議，討論全面制裁可能帶來的影響。另外兩位消息人士則表示，法院成員國的外交官員也已舉行會議商討對策。

一位不願透露姓名的美國官員證實，當局正在權衡對整個實體進行制裁，但未詳細說明可能採取行動的時機。

美國國務院發言人指責國際刑事法院對美國及以色列人員主張「所謂的管轄權」，並表示華府將採取進一步措施，但這名發言人並未具體說明內容。

這名發言人指出：「（國際刑事法院）仍有機會透過進行關鍵和適當的結構性改革來改變方向。只要國際刑事法院持續對我們的國家利益構成威脅，美國將採取額外措施來保護我們勇敢的軍人和其他人員。」

對國際刑事法院作為一個實體實施的制裁，可能會影響法院基本的日常運作，從支付員工薪資的能力，到銀行帳戶的使用，以至於電腦上日常辦公軟體的存取。

3位外交消息人士透露，國際刑事法院的125個成員國中，部分國家將試圖在本週於紐約舉行的聯合國大會期間反對美國的額外制裁。

然而，位於海牙和紐約的4位外交消息人士表示，所有跡象都表明華府將會升級對國際刑事法院的攻擊。

