日本男童在陸遇害1年 深圳廣州的日式書包消失

中國大陸男子在廣東省深圳市的日僑學校前捅死日本10歲學童一案屆滿1年，校園周邊依舊戒備森嚴，當地已難見到背日式書包（RANDOSERU）的學童身影。日本經濟新聞報導，事件後，深圳及廣州的日僑學校呼籲學生停止使用日式書包。

2024年9月18日，一名10歲的日籍小學生在媽媽的陪同下，前往學校途中被男子連刺多刀，送醫後不治。犯人今年初被判死刑後未上訴，4月伏法，但至今犯案動機不明。

日經報導，深圳為中國有名的經濟都市，市政府為招攬外資進入，極重視此案。日中關係人士透露，現在校車後方會有警車護送，上下學時至少出動30名制服與便衣警察在校園周邊戒備。

由於豐田汽車等多家日本企業在深圳有據點，許多外派人員的子女在當地日僑學校就讀。深圳及廣州的日僑學校在校方與家長會討論後，決定勸告學生不要背日式書包上學。在廣州的外派人員對日經表示，小六的女兒原本希望能在升國中前的最後一學期背日式書包，如今不得不放棄。不僅限深圳、廣州，其他地區不少日本家庭也主動停用。

日中關係人士對日經指出，深圳與廣州的日企現在辦宣傳或文化活動變得困難。有的日企是接獲合作的中資企業，要求至少延到10月中國的國慶日後，或取消日式的裝飾。

截至今年春季，中國本土的日僑學校在校生共計3226人，較2024年度減少11%；其中深圳更減少17%。這與日企在中國業務縮減也有關。