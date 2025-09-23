快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

聽新聞
0:00 / 0:00

日本男童在陸遇害1年 深圳廣州的日式書包消失

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
2024年9月18日中國男子持刀捅傷步行到深圳日本人學校的10歲日本男童，男童隔日不治。圖為該校門口。路透
2024年9月18日中國男子持刀捅傷步行到深圳日本人學校的10歲日本男童，男童隔日不治。圖為該校門口。路透

中國大陸男子在廣東省深圳市的日僑學校前捅死日本10歲學童一案屆滿1年，校園周邊依舊戒備森嚴，當地已難見到背日式書包（RANDOSERU）的學童身影。日本經濟新聞報導，事件後，深圳及廣州的日僑學校呼籲學生停止使用日式書包。

2024年9月18日，一名10歲的日籍小學生在媽媽的陪同下，前往學校途中被男子連刺多刀，送醫後不治。犯人今年初被判死刑後未上訴，4月伏法，但至今犯案動機不明。

日經報導，深圳為中國有名的經濟都市，市政府為招攬外資進入，極重視此案。日中關係人士透露，現在校車後方會有警車護送，上下學時至少出動30名制服與便衣警察在校園周邊戒備。

由於豐田汽車等多家日本企業在深圳有據點，許多外派人員的子女在當地日僑學校就讀。深圳及廣州的日僑學校在校方與家長會討論後，決定勸告學生不要背日式書包上學。在廣州的外派人員對日經表示，小六的女兒原本希望能在升國中前的最後一學期背日式書包，如今不得不放棄。不僅限深圳、廣州，其他地區不少日本家庭也主動停用。

日中關係人士對日經指出，深圳與廣州的日企現在辦宣傳或文化活動變得困難。有的日企是接獲合作的中資企業，要求至少延到10月中國的國慶日後，或取消日式的裝飾。

截至今年春季，中國本土的日僑學校在校生共計3226人，較2024年度減少11%；其中深圳更減少17%。這與日企在中國業務縮減也有關。

延伸閱讀

人力不足！日本放寬「特定技能」簽證　引進外籍計程車司機救缺工潮

把日本青年送進台積電！ 熊本縣立大半導體學部預計2027年招生

去年曾有學童遇刺悲劇…逢「918事變」周年 深圳日本人學校今停課

念書時沒錢買…他秀「媽媽手縫NIKE書包」 官方讚：縫得真棒

相關新聞

為何國際接連承認巴勒斯坦國？以色列面臨建國後最大壓力

在國際譴責聲浪升高到前所未有之際，美國依然否決聯合國要求以色列停火的決議，這一波外交承認會否對以色列產生壓力，恐怕仍屬悲觀。

日本男童在陸遇害1年 深圳廣州的日式書包消失

中國大陸男子在廣東省深圳市的日僑學校前捅死日本10歲學童一案屆滿1年，校園周邊依舊戒備森嚴，當地已難見到背日式書包（RA...

不滿調查以色列 美國擬全面制裁國際刑事法院

美國正考慮最快於本週對整個國際刑事法院（ICC）實施制裁，以報復國際刑事法院對以色列涉嫌犯下戰爭罪一事進行調查。此舉將危...

美日韓外長聯合聲明 關切台海局勢並反對南海非法主張

南韓、日本和美國三國外交部長周一會後發表聯合聲明，對台灣周邊日益頻繁破壞穩定的作為表達關切。

高市PK小泉！日本首相誰來接班 日圓日債走勢見端倪

自民黨總裁（黨主席）選情升溫，高市早苗與小泉進次郎是爭奪黨魁與首相大位呼聲最高的兩人。觀察日本首相石破茂9月8日宣布辭職以後的市場反應，能測到選情風向的轉變。「高市交易」曾拉抬日經指數與日圓貶值，但隨小泉支持度上升，日圓、股債走勢反轉。

魯拉與川普聯合國大會將同場 全球治理理念迎交鋒

聯合國大會開議，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與美國總統川普（Donald Trum...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。