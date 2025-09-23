新加坡外長重申兩國方案 將適時有條件承認巴勒斯坦

英國、加拿大等國家接連表態承認巴勒斯坦國，新加坡外長維文表示，新加坡將適時、有條件承認巴勒斯坦，前提是要有一個承認以色列生存權、明確摒棄恐怖主義的有效政府；承認巴勒斯坦只是時機問題，而不是會不會發生的事。

新加坡總理黃循財發文，表示新加坡長期以來支持巴勒斯坦人民擁有家園的權利，相信透過談判達成的「兩國方案」是實現持久和平的道路。遺憾的是，衝突雙方的極端勢力正在破壞兩國方案前景。正因如此，新加坡決定對激進團體中、在約旦河西岸對巴勒斯坦人施暴的領導人實施針對性制裁。

黃循財表示，新加坡正密切關注事態發展，若情勢惡化將會重新審視立場，並呼籲新加坡人不能讓海外的事件在國內製造分裂，應團結一致共同為建設新加坡及新加坡以外的和平努力。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）22日在國會發表聲明，談及在以巴議題上的立場，並回應國會議員提問。朝野在此議題的辯論受到新加坡多家媒體關注。

反對黨工人黨領袖畢丹星（Pritam Singh）提問，新加坡多個主要貿易與國防夥伴紛紛承認巴勒斯坦國，星方外交政策立場是否適宜。維文回應，各國根據不同因素來決定何時採取某些外交行動，新加坡將有條件承認巴勒斯坦國，前提是巴勒斯坦要有一個承認以色列生存權，並明確摒棄一切形式恐怖主義的有效政府；承認巴勒斯坦只是時機問題，而不是會不會發生的事。

維文重申，新加坡作為地處東南亞核心地帶的多元種族、多元宗教國家，基於新加坡的國家利益，在中東議題的核心原則，包含維護國家凝聚力、維護國家安全以及提倡對國際法的尊重與遵守；國家政策必須以新加坡的國家利益為依據，而非以族群或宗教的觀點為根據。

談及新加坡與以色列作為國際夥伴的安全合作，維文表示，這並不會阻止星方在不認同以色列行為時，以具建設性的方式明確向以方表態，以及譴責其「過久並超出限度」的軍事行動。