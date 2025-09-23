美日韓外長聯合聲明 關切台海局勢並反對南海非法主張

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國國務卿魯比歐（中）周一在紐約第80屆聯合國大會期間，於樂天紐約皇宮飯店和日本外相岩屋毅（左）及南韓外長趙顯（右）合影。美聯社
南韓、日本和美國三國外交部長周一會後發表聯合聲明，對台灣周邊日益頻繁破壞穩定的作為表達關切。

聲明中並強烈反對在南海的「非法海洋主張」以及任何試圖藉這類主張強加實施的作為。聲明中並未點名中國大陸。

中國大陸宣稱擁有幾乎整個南海為領海，和汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓和越南的專屬經濟區重疊。多年來，各方在多座島嶼和地物主權爭議上始終未能解決。

美國國務卿魯比歐、南韓外長趙顯和日本外相岩屋毅在紐約會晤，三方也在聯合聲明中重申，將持續致力結束北韓核武計畫。

