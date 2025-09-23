魯拉與川普聯合國大會將同場 全球治理理念迎交鋒

聯合國大會開議，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與美國總統川普（Donald Trump）近期將同場，巴西媒體指出，這不僅是外交儀式，更是一場全球治理理念的交鋒。

聯合國大會一般性辯論將登場，自1955年起，巴西便成為聯合國大會的首位演講者。這項傳統源於早期各國不願率先發言時，巴西主動承擔此責任，並因此保有此榮譽。今年，魯拉將再次開場，川普則作為主辦國代表緊隨其後。

綜合巴西媒體報導，儘管未安排正式會晤，兩人可能在演講前後的休息室短暫接觸。魯拉表示若在走廊遇見川普，會主動打招呼，「因為我是文明人，會和每個人交談，向每個人伸出手」。

近幾個月來，美國對巴西商品加徵50%關稅，引發巴西強烈反彈。魯拉稱此舉為「不可接受的勒索」，並推動「經濟對等法」以反制外國制裁。川普則批評巴西司法對其政治盟友、前巴西總統波索納洛（JairBolsonaro）的判決是「政治迫害」，並限制巴西官員和法官的簽證。

報導指出，魯拉的演講焦點，將包括捍衛多邊主義與國際合作、呼籲改革聯合國安全理事會、強調自由貿易與主權、邀請各國參加COP30氣候峰會，以及批評美國單邊關稅政策與對巴西的制裁。

川普的演講內容，將預定重申「美國優先」的孤立主義、為退出多邊協議與削減聯合國資金辯護、反對全球性環境與稅收規範，以及支持以色列對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的軍事行動，反對魯拉使用「種族滅絕」等措辭。

巴西國際關係專家維拉斯科（Paulo Velasco）認為兩人立場強硬，難以展開實質對話，即使同處休息室，也可能僅有形式上的互動，甚至不會交談。

雖然聯合國大會並非實質談判場域，但其定義了全球政治氛圍與方向。魯拉與川普的演說不僅是針對國際社會，也是向各自國內選民傳遞訊息，更是全球秩序與價值觀的碰撞。