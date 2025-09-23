馬克宏聯大宣布承認巴勒斯坦 以色列可能反擊曝光

法國總統馬克宏22日在紐約聯合國大會發表演說，正式承認巴勒斯坦建國，獲得現場140多位代表熱烈掌聲。此舉將激怒以色列與美國。以色列總理內唐亞胡預計9月29日會晤美國總統川普後將宣布如何回應，以色列官員透露可能以併吞約旦河西岸作為反擊，而且不排除對法國祭出相應反制。

馬克宏在逾百位代表前演說，呼籲結束以色列在加薩的戰爭、釋放遭哈瑪斯挾持的人質，並重申需要訴諸兩國方案。

馬克宏認為，「沒有任何理由能為加薩戰爭開脫」，而如今「時機已經成熟，緊急狀況無處不在。和平的時刻就是現在，再拖下去就太遲了」，並表示「法國今天承認巴勒斯坦國，為了實現巴勒斯坦人和以色列人和平共處」。

隨後安道爾、比利時、盧森堡、馬爾他和摩納哥等國也表態承認巴勒斯坦國。

以色列駐聯大使達諾（Danny Danon）告訴記者，以色列「將採取行動」回應各國承認潮，並表示總理內唐亞胡會晤美國總統川普後將具體宣布。路透報導內唐亞胡預計9月29日在華府會晤川普。

路透引述以色列官員透露，以色列考慮併吞約旦河西岸部分地區作為可能回應，同時也可能對法國採取特定的雙邊行動。

但是併吞行動恐怕適得其反，使以色列疏遠其他具有貿易樞紐與廣泛外交影響力的阿拉伯國家，比如阿拉伯聯合大公國。

另一方面，雖然目前歐洲多數國家已承認巴勒斯坦國，但歐洲兩大經濟體德國與義大利已表明短期內不太可能跟進，凸顯歐洲在承認巴勒斯坦國一事上的內部分歧。