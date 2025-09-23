義大利挺加薩示威釀衝突 總理譴責暴力無助和平

快訊

中央社／ 羅馬22日專電
義大利各大城市今天發起大規模「支持加薩」示威活動。 新華社
義大利各大城市今天發起大規模「支持加薩」示威活動，在部分地區出現激烈襲警衝突與破壞事件，米蘭火車站遭煙霧彈攻擊、擊碎窗戶。義大利總理梅洛尼等政要譴責暴力，認為此舉無助加薩走廊和平。

英國、加拿大、澳洲、葡萄牙、法國等多個西方國家表態承認巴勒斯坦國，不過目前義大利政府無意跟進，認為這樣反而會給當地和平局勢帶來負面影響。

今天義大利羅馬、米蘭、佛羅倫斯等超過70個城市同步發起「大罷工」，學校停課、交通停擺，大批民眾上街抗議加薩人民遭屠殺。但這場以促進和平為訴求的遊行，出現多起失控衝突，在米蘭火車站的場面尤其激烈，至少有60名執法人員受傷，約10名抗議者被逮捕至警局。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社群平台X發文指出，米蘭車站的暴動畫面令人感到羞恥，一群人自詡為反法西斯、和平主義者，卻破壞車站，和警察發生衝突，「暴力不會給加薩人民生活帶來絲毫改變，只會讓義大利公民為這些暴徒造成的損失付出代價」。

目前在紐約出席聯合國大會的義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）也發文指出，示威者襲擊義大利警察，占據高速公路、火車站和港口，對巴勒斯坦人民毫無益處，「這些行為不只嚴重損害義大利經濟，也會嚇跑遊客」。

米蘭火車站衝突事件爆發在下午2時左右，當時一群身穿黑衣的抗議者試圖闖入車站，警方拉起封鎖線，示威者推擠、丟煙霧彈，並用路牌、垃圾桶砸碎車站門窗，雙方激烈對峙，導致大批旅客遭困，有些乘客拿著行李不敢下車，許多旅客因車站大廳內瀰漫催淚瓦斯，被迫以衣服或圍巾遮臉。

今天抗議行動在全義大利70多個城市舉行，主題為「阻止一切」，有許多高中生、大學生組隊參加，有人以焚燒以色列、美國國旗和歐盟旗幟表達抗議。

