訪台遭抗議 參議員：法屬玻里尼西亞不是中國一省

中央社／ 巴黎22日專電
外交部政務次長吳志中（右）款宴法屬玻里尼西亞政要訪問團，並與參議員羅夫齊（Teva Rohfritsch，左）握手致意。（外交部提供）
外交部政務次長吳志中（右）款宴法屬玻里尼西亞政要訪問團，並與參議員羅夫齊（Teva Rohfritsch，左）握手致意。（外交部提供）

數名法屬玻里尼西亞政要近期訪問台灣，中國駐法玻首府巴比提領事隨後表達「堅決反對」。其中一名訪台參議員回應：「我們想去就可以自由去台灣⋯法屬玻里尼西亞不是中國的一省。」

今年8月底，法屬玻里尼西亞（Polynésie française，簡稱法玻）選出的法國參議員羅夫齊（TevaRohfritsch）、法玻政府前主席唐山佳（Gaston TongSang）和前主席費奇艾（Edouard Fritch）等人赴台訪問，是當地政要近40年來首度訪台，當時也獲外交部政務次長吳志中設宴款待。

玻里尼西亞第一電台（Polynésie 1）和一號電台（Radio 1）報導，根據他們的說法，這次訪台是希望開闢雙方在文化、教育、大洋洲移民史研究、創新及旅遊方面的合作途徑。

中國駐法玻首府巴比提（Papeete）領事田立曉隨即表達「堅決反對」，認為台灣官方接待法玻民選官員，讓這趟訪問有了「很強烈的政治」象徵意義。

法玻雖與中國維持經濟和文化關係，但羅夫齊明確表示，他們無意讓其他人指點他們的國際政策。

羅夫齊在臉書（Facebook）粉絲專頁上說，法玻民選官員和國家議員不需要事先取得中國領事館批准即可隨意出訪，「我們對中國懷有尊重和友誼，但我們想去就可以自由去台灣。」

他說，目前有一個法國參議員訪團在台北，他們回國後絕對不會被中國駐巴黎大使召見，「這位中國（駐巴比提）領事越界了」。

羅夫齊最後指出：「法屬玻里尼西亞不是中國的一省。」

費奇艾也說，這趟出訪展現了與「大洋洲移民搖籃之一」的開放及建設性交流思維，玻里尼西亞無意涉入中國與台灣之間的爭端。

