韓國統一教會長涉賄賂前第一夫人 法院裁定羈押

中央社／ 首爾23日綜合外電報導

韓國媒體指出，首爾中央地方法院今天對「統一教」會長韓鶴子裁定羈押，她被控涉嫌賄賂前總統尹錫悅的妻子金建希，且有湮滅證據之虞。

韓聯社報導，韓國首爾中央地方法院發出逮捕令，原因是擔心韓鶴子可能湮滅證據，這也是檢方聲請羈押的理由之一。

82歲的韓鶴子因涉嫌賄賂前第一夫人金建希而於上週接受訊問，之後檢方提出聲請羈押。韓鶴子是統一教創辦人文鮮明的遺孀，文鮮明已經在2012年過世。

路透社報導，韓國檢方已依受賄等多項罪名起訴金建希。金建希被控收受價值8000萬韓元的賄賂，包括兩個香奈兒（Chanel）包包和一條鑽石項鍊，作為協助統一教推動商業利益的報酬。

金建希的律師否認她收受任何禮物等指控。韓鶴子也否認個人參與任何非法行為，稱針對她的指控內容是「假消息」。

金建希 證據

