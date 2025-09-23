法國正式承認巴勒斯坦國 馬克宏：是時候止戰

中央社／ 巴黎22日專電

法國總統馬克宏在美國紐約舉行的聯合國大會期間宣布，為促進以色列人民和巴勒斯坦人民的和平，「法國今天承認巴勒斯坦國」。

馬克宏（Emmanuel Macron）提倡以兩國解決方案來化解以巴長年衝突，今天在聯合國大會與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan）聯合主持「兩國方案」峰會，再次爭取用兩國方案解決以巴衝突。

馬克宏說：「我們來到這裡，是因為時候到了。是時候釋放哈瑪斯（Hamas）所扣押的48名人質，是時候停止戰爭、轟炸加薩、屠殺和逃亡了。」

他還說：「已經沒有任何理由繼續在加薩發動戰爭。」

馬克宏宣布，為了以巴人民的和平，「法國今天承認巴勒斯坦國」現場頓時響起一片掌聲。

但他也強調，法國在巴勒斯坦國開設大使館的條件是人質獲釋，以及加薩停火。

馬克宏除表達對以色列的支持外，也提醒以色列有義務協助人道援助進入「一無所有」的加薩。

他還提議一旦停火，應在加薩成立過渡政府，納入「巴勒斯坦自治政府和巴勒斯坦年輕人」，以取代在加薩的哈瑪斯，並解除哈瑪斯的武裝。

他說，法國準備為穩定情勢的國際任務做出貢獻，與歐洲夥伴共同支援巴勒斯坦安全部隊的培訓和裝備。

馬克宏發言時，以色列代表團的座位上空無一人。

英國、澳洲、加拿大、葡萄牙昨天先一步宣布承認巴勒斯坦國。安道爾、比利時、盧森堡、馬爾他、聖馬利諾等數國今天也跟進。

法國巴勒斯坦團結協會（AFPS）尚未回應此事，但曾於本月19日發布聲明稱「為了讓承認一事真正改變巴勒斯坦人的處境，促使巴勒斯坦人民行使自決權，9月22日這天必須成為一項進程的開始，而不是結束」。

法國猶太人機構代表理事會（CRIF）今天稍早透過聲明表示，若要促進和平，承認巴勒斯坦國的先決條件必須是釋放48名人質，以及瓦解哈瑪斯。

此外，法國左派社會黨（PS）領袖弗和（OlivierFaure）本月15日呼籲各地市政府於今天升起巴勒斯坦旗幟以示支持。

內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）以公共服務中立為由加以勸阻。但內政部統計，全國仍有近90個市政府升起巴勒斯坦旗幟，包括里昂（Lyon）、南特（Nantes）、勒恩（Rennes）等。

法國猶太人機構代表理事會呼籲響應號召的市長們承擔責任，稱此舉是「把分裂法國人的爭論帶入社區、把外國衝突引入法國，嚴重違背共和國精神，市府應有嚴守中立的義務」。

