兩國方案峰會 阿盟：此為中東和平唯一道路

聯合國大會兩國方案峰會22日在聯合國登場。峰會由法國和沙烏地阿拉伯共同召集。阿拉伯聯盟強調，巴勒斯坦建國是實現區域穩定與結束衝突的前提，也是維護中東和平唯一道路。

討論巴勒斯坦與以色列「兩國方案」（two-statesolution）的聯合國峰會，在美東時間22日於紐約的聯合國總部召開。

此次峰會源於法國和沙烏地阿拉伯先前共同提出的「紐約宣言」，內容強調和平解決巴勒斯坦問題以及落實兩國方案，並呼籲採取集體行動來結束加薩戰爭，和有效落實兩國方案。

這項宣言不僅獲得阿拉伯聯盟（Arab League）認可，且已有10多個聯合國成員在7月完成簽署。

阿拉伯國家對於以巴長期衝突的看法是，要求以色列結束對巴勒斯坦的長年占領，並以通過「兩國方案」來讓巴勒斯坦建國。

早在2002年，阿拉伯國家即簽署「阿拉伯和平倡議」（2002 Arab Peace Initiative），來彰顯這個長期立場。

阿拉伯和平倡議主要內容是，透過阿拉伯國家與以色列關係正常化，換取讓以色列撤出自1967年至今持續藉安全名義，強行占領和封鎖的所有巴勒斯坦土地，並讓巴勒斯坦建國，以及要求以色列公正解決流亡巴勒斯坦人的身分問題。

埃及是首個在1979年與以色列簽署和平協議的阿拉伯國家，約旦則於1994年跟進。

然而鑑於過去一年來，以色列不斷對巴勒斯坦加劇占領行動，由22個成員國組成的阿拉伯聯盟（ArabLeague），9月4日在開羅舉行緊急聯盟會議，決議以色列必須完全撤出占領的巴勒斯坦領土，以此做為實現阿拉伯國家與以色列「關係全面正常化」的先決條件。

阿拉伯聯合大公國9月3日警告以色列，任何併吞約旦河西岸的行動，將嚴重破壞「亞伯拉罕協議」精神，也將觸碰阿聯的紅線。這番言論是自2023年10月以哈開戰以來，阿聯對以色列行為發出的最嚴厲批評。

阿聯還強硬表示，如巴勒斯坦無法建國，阿聯也將不按以色列要求，提供戰後重建援助。

「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）由美國總統川普（Donald Trump）在第一任內推動簽署，促使阿聯、巴林、摩洛哥等阿拉伯國家與以色列實現外交關係正常化。

阿聯政治事務助理部長兼外交部長特使紐塞柏（Lana Nusseibeh）說：「簽署亞伯拉罕協議，就是為持續支持巴勒斯坦人民及支持其獨立建國這一合法訴求。」

沙烏地阿拉伯原本已在2023年準備與以色列達成和平協議。但2024年在沙國首都利雅德舉行的「兩國解決方案國際聯盟」會議上，沙國外長已明確表示，只要巴勒斯坦未建國，沙國就不可能與以色列關係正常化。

9月15日在卡達舉行的阿拉伯-伊斯蘭國家領袖高峰會上，埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）更大膽直指以色列是「敵人」。埃及多名政府高官向中東日報（Asharq al-Awsat）表示，「敵人說」猶如即將為以埃維持40多年的和平劃下句點。

目前全球已約有150個國家承認巴勒斯坦國，包括法國、英國、加拿大、澳洲、西班牙和葡萄牙。