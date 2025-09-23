法國維護兩國方案 承認巴勒斯坦決定具特殊分量

法國總統馬克宏承認巴勒斯坦國，凸顯法國在兩國方案上堅定立場。此舉既回應加薩危機，也展現法國影響力，但美國與以色列的反對，以及巴勒斯坦內部挑戰，仍使和平前景不明。

馬克宏（Emmanuel Macron）今年7月宣布，法國將正式承認巴勒斯坦國，藉此向以色列施加壓力，重新推動「兩國方案」，目標是讓以巴和平安全共存。他在今天宣布法國正式承認巴勒斯坦國。

雖然巴勒斯坦當局支持此一構想，但以色列及其最重要盟友美國，對此早已興趣缺缺。

法國長期支持兩國方案，多位不分黨派的歷任總統，包括密特朗（Francois Mitterrand ）、席哈克（Jacques Chirac）、沙柯吉（Nicolas Sarkozy）和歐蘭德（Francois Hollande）都曾表態支持。

2014年，歐蘭德政府的外交部長法畢斯（LaurentFabius）曾說：「法國顯然總有一天會承認巴勒斯坦國…問題在於何時、以什麼方式。」

法國表態的特殊分量

目前全球約150個國家承認巴勒斯坦，但法國的決定格外受矚目，原因之一是法國同時擁有全歐洲最大的穆斯林與猶太社群，以巴衝突議題在國內尤其敏感。

根據內政部數據，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日突襲以色列造成大量死傷並擄走人質後，法國的反猶案件即呈爆炸性增長，10月和11月都超過500起。

除國內因素，法國的國際角色也讓馬克宏的決定具有特殊意義。

法國是握有否決權的聯合國安全理事會常任理事國之一，表態分量因而遠超其他歐盟成員國。

安理會5個常任理事國裡，中國與俄羅斯早已承認巴勒斯坦，英國於本月21日正式承認，美國則反對。未來若出現讓巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的提案，仍很可能和2024年4月一樣遭美國否決。

法美不同調

法國在巴勒斯坦議題上的立場，也再次凸顯與美國的分歧。兩國過去在防務、貿易等多項領域意見不合，如今在以巴衝突上，馬克宏又走不同路線。

馬克宏宣布將承認巴勒斯坦國之後，美方立即批評此舉「魯莽」，只會替哈瑪斯宣傳，且阻礙和平進程，對於10月7日攻擊案的受害者更是一種冒犯。

加薩危機的推動作用

促使馬克宏做出決定的原因之一，可能包括加薩人道情勢數月來嚴重惡化。

以色列否認須為加薩饑荒負責，聲稱是哈瑪斯奪取糧食、蓄意製造危機；但法國外交部今年7月直指加薩人道危機惡化，是「以色列強加封鎖的結果」。

馬克宏今年4月訪問埃及，親赴醫院探視來自加薩的傷患與兒童，並參觀一座物資倉庫。他後來在社群平台X寫道：「加薩人道情勢令人無法接受。」結束埃及行程後，他就宣布將於數月內承認巴勒斯坦國。

法國官方同時強調，哈瑪斯必須解除武裝、人質必須獲釋，巴勒斯坦當局必須改革。

另外，以色列出現更積極擴大占領約旦河西岸意圖，也引起法方警覺。

以色列國會（Knesset）今年7月通過動議，呼籲政府併吞約旦河西岸，封死巴勒斯坦建國的可能性。數週來，財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）等以色列官員也主張併吞更多巴勒斯坦領土。

法國總統府艾里賽宮（Elysee）本月19日警告，併吞被占領的約旦河西岸是「明確的紅線」。

巴勒斯坦當局承諾強化合法性

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）承諾致力解除哈瑪斯的武裝，並於2026年舉行選舉，以強化巴勒斯坦當局合法性。

馬克宏明言，這些改革都是邁向兩國方案所必須面對的挑戰。

以巴和平前景充滿變數

在法國與英國、澳洲、加拿大等西方大國承認巴勒斯坦之後，以巴和平前景仍不明朗。

法國期望藉由承認巴勒斯坦開啟新局，為兩國方案注入動能，也確實帶動其他國家跟進。但若無其他具體行動，承認本身只具象徵性，巴勒斯坦要成為聯合國一員的道路仍然漫長，也尚難判斷此事將如何改變加薩和約旦河西岸情勢。