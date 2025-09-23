符和平承諾 馬克宏宣布法國正式承認巴勒斯坦國
法國與沙烏地阿拉伯今天在聯合國主持一場高規格會議再次爭取用「兩國方案」解決以巴衝突。法國總統馬克宏在演講時正式承認巴勒斯坦國，稱這「符合法國對和平的承諾」。
法國24台（France 24）報導，馬克宏表示承認巴勒斯坦國「符合和平的利益」，也是「哈瑪斯的失敗」。
他也向在2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列時遇害的51名法國公民，以及所有因哈瑪斯攻擊而受害者致敬。
馬克宏敦促以色列不要阻撓為當地帶來和平的努力，也呼籲全面改革巴勒斯坦當局的治理結構。先前以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）揚言將擴大在約旦河西岸的屯墾區，以報復西方國家承認巴勒斯坦國。
巴勒斯坦自治政府回應法國正式承認巴勒斯坦國，稱這是一項「歷史性且勇敢」的舉措。
