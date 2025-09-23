西方多國承認巴勒斯坦 白宮：這是獎勵哈瑪斯

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。記者陳熙文／攝影
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。記者陳熙文／攝影

英國、加拿大、澳洲、葡萄牙等國近日陸續宣布承認巴勒斯坦國家地位，美國白宮22日表示，美國總統川普不同意這樣的決定，認為這是在獎勵巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）；川普預計23日在聯合國大會發表談話，預料將談及相關議題。

以色列持續對加薩的攻勢引發國際反彈，不少西方國家分別宣布承認巴勒斯坦，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普的態度很明確，他不同意他們所做出的決定。

李維特說，川普不認為這些國家的做法有助於讓哈瑪斯釋放人質；李維特指出，讓人質獲得釋放是目前在加薩的主要目標。

李維特說，川普認為，這些國家承認巴勒斯坦無助於結束衝突和戰爭，反倒是在獎勵哈瑪斯；李維特說，川普相信這些來自美國部分盟友的決定是說大於做，並認為川普明日會針對這個部分發表談話。

川普預計23日以「美國全球力量的復興」（renewal of American strength around the world）為題，在聯合國大會發表演說。

