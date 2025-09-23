快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

敘利亞58年來首位總統出席聯大 籲美解除制裁法源

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

敘利亞總統夏拉今天在紐約出席聯合國大會時，再次呼籲華府正式解除根據2019年「凱撒法」（Caesar Act）對敘國實施的制裁。這是近60年來首次有敘利亞領導人出席聯合國大會。

路透社報導，夏拉（Ahmed al-Sharaa）曾是蓋達組織（Qaeda leader）一個分支的領袖，他在去年底率領盤據敘國西北部的沙姆解放組織（HTS）推翻原敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政權。

美國總統川普今年5月在沙烏地首都利雅德會晤夏拉，並下令解除大部分對敘利亞的制裁，然而相關制裁授權依據－2019年凱撒敘利亞平民保護法（CaesarSyria Civil Protection Act of 2019）仍然是美國的法律。

夏拉在聯合國大會場邊的一場峰會表示，這些本是針對前敘利亞政權所施加的制裁已不再合理，敘利亞人也越來越覺得這些是直接針對他們的措施。

他說：「我們肩負重建經濟的重大任務。敘利亞有一支多元的勞動力。他們與生俱來熱愛工作，所以不用擔心，只要解除制裁，你們就會看到成果。」

夏拉是1967年以來第一位參加聯合國大會的敘利亞總統，他預計將於23日開幕的第80屆聯合國大會上發表首次演說。

美國國會議員正就是否廢除「凱撒法」辯論，這項法案曾在阿塞德統治期間對敘利亞施加廣泛制裁。國會內共和、民主兩黨都有議員希望將廢除凱撒法納入預計12月底通過的「國防授權法」（NDAA）修正案裡。

路透社披露，華府同時也在這週聯合國大會期間向敘利亞施壓，要求他們與以色列達成安全協議。基於領土爭端、軍事衝突以及深層的政治互不信任，以色列與敘利亞依然處於法律上的戰爭狀態。

大馬士革希望確保以色列停止空襲，並撤回已推進至敘利亞南部的以軍。

夏拉表示，相關談判已進入「進展階段」，他希望結果能既維護敘利亞主權，又能顧及以色列對安全的關切。

敘利亞 聯合國 凱撒

延伸閱讀

近60年來首位出席聯合國大會的敘利亞領袖 總統夏拉率代表團飛抵紐約

被承認的無土之國：英、加、澳宣布承認巴勒斯坦國，以色列面臨建國後最大國際譴責

以色列暗示回擊巴勒斯坦國承認潮 CNN：把川普支持當神主牌

英澳加承認巴勒斯坦國 以色列極右派籲吞併約旦河西岸

相關新聞

英澳加葡承認巴勒斯坦 法國將跟進

廿一日除了英國、澳洲及加拿大正式承認巴勒斯坦國，同日稍晚葡萄牙也跟進。這四國都是西方國家，也是美國盟友，藉此表達對以色列...

西方多國承認巴勒斯坦 白宮：這是獎勵哈瑪斯

英國、加拿大、澳洲、葡萄牙等國近日陸續宣布承認巴勒斯坦國家地位，美國白宮22日表示，美國總統川普不同意這樣的決定，認為這...

英澳加葡承認巴勒斯坦國

英國、澳洲及加拿大21日正式承認巴勒斯坦國，同日稍晚葡萄牙也跟進。這四國都是西方國家，也是美國盟友，藉此表達對以色列占領...

美俄核武管控條約 普亭提議再延1年

俄羅斯總統普亭廿二日說，準備將美俄「新戰略武器裁減條約」再延一年，前提是美國總統川普也準備採同樣行動。

近60年來首位出席聯合國大會的敘利亞領袖 總統夏拉率代表團飛抵紐約

敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）報導，敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）已飛抵美國紐約，將出席...

歐多國機場自動報到系統癱瘓 歐盟證實勒索軟體攻擊

歐洲聯盟網路安全機構今天表示，近日歐洲多座大型機場的自動報到系統遭駭侵癱瘓，已確認是遭到勒索軟體攻擊，凸顯此類攻擊對關鍵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。