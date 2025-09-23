聽新聞
美俄核武管控條約 普亭提議再延1年
俄羅斯總統普亭廿二日說，準備將美俄「新戰略武器裁減條約」再延一年，前提是美國總統川普也準備採同樣行動。
該條約限制美俄可部署的戰略核彈頭數量，並對雙方用於搭載核彈頭的陸基與潛射飛彈和戰略轟炸機部署做限制，預定明年二月五日到期。
普亭廿二日在俄國國安會議提到，準備將該條約再延一年，以符合全球防止核武擴散的利益，並促進美俄對話，前提是川普也準備採取對等行動。
普亭說，在二○二六年二月五日該條約到期後，莫斯科準備再遵守條約義務一年，之後俄方將根據相關情勢分析，以決定是否延續這些自願承擔的限制。
普亭還說，「我們認為，唯有在美方採取類似行動，且不破壞或違反兩國現有嚇阻能力的平衡時，這項措施才具有可行性」。
