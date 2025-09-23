英澳加葡承認巴勒斯坦 法國將跟進

廿一日除了英國、澳洲及加拿大正式承認巴勒斯坦國，同日稍晚葡萄牙也跟進。這四國都是西方國家，也是美國盟友，藉此表達對以色列占領部分加薩走廊與約旦河西岸地區的不滿。

德國廿二日則重申，在以巴雙方透過談判達成「兩國方案」前，不會正式承認巴勒斯坦國。德國外長瓦德福表示，承認巴勒斯坦國是此一過程的終點。

法國和沙烏地阿拉伯廿二日將聯袂召集一場峰會，法國總統馬克宏會親臨主持，以爭取更多國家領袖支持兩國方案。路透同日報導說，此舉勢必招致美以反彈。

以色列駐聯合國大使達諾表明，美以會杯葛這場像「馬戲」般的峰會。他上周指控，該峰會是變相在獎勵巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯等恐怖分子。巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾則形容，巴勒斯坦會成為此次聯合國大會會議中的一頭「巨象」，顯而易見卻有人故意視而不見。

紐約時報廿一日報導，國際社會對以色列在加薩戰爭中，造成當地巴勒斯坦人嚴重傷亡及飢荒的行為愈來愈憤怒。根據加薩的衛生部，這場烽火已導致當地六萬五三四四人喪生、十六萬六七九五人受傷，加薩大部分地區也淪為廢墟。

聯合國的調查委員會上周指出，以色列正對加薩巴人實施種族滅絕，以方則否認。在紐約聯合國總部召開聯大高層級會議前夕，已有四國承認巴勒斯坦國，法國等六國也可望廿二日正式承認巴勒斯坦國。

根據國際法上常援引作為國家構成要件的一九三三年蒙特維多國家權利與義務公約，國家必須具備至少四項要件，即固定的居民、一定界限的領土、有效的政府和從事國際事務的能力。諸多國際法學者認為，巴勒斯坦國基本上已達標。

巴勒斯坦邊界雖仍有爭議，但國際普遍認為，巴勒斯坦疆域就是以色列占領區，包括約旦河西岸、加薩及東耶路撒冷。加拿大皇后大學學者伊姆塞伊斯對紐時說，承認巴勒斯坦國的一大影響是徹底改變承認國與以色列間的雙邊關係。美國東北大學教授米勒指出，承認巴勒斯坦國也發出外交及政治訊息，即承認巴人自決權，且不認同以色列破壞此權利的立場和行為。