近60年來首位出席聯合國大會的敘利亞領袖 總統夏拉率代表團飛抵紐約

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
敘利亞總統夏拉12日在首都大馬士革與美軍中央司令部新負責人率領的美國代表團會面。（法新社）
敘利亞總統夏拉12日在首都大馬士革與美軍中央司令部新負責人率領的美國代表團會面。（法新社）

敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）報導，敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）已飛抵美國紐約，將出席聯合國大會。夏拉成為自1967年以來首位出席聯合國大會的敘利亞領導人。

敘利亞新聞社21日報導，夏拉率領高階代表團，成員包括多名部長和資深官員。他們還指出：「這次訪問代表敘利亞外交迎來重大時刻，因為這是近60年來，敘利亞元首首次重返聯合國舞台。」

聯合國大會第80屆會議一般性辯論將於23日開始，會持續至27日，並於29日結束。

夏拉曾是武裝團體「沙姆解放組織」（HTS）領導人。該組織去年帶頭推翻敘利亞總統阿塞德政權。如今，夏拉將自己的形象重塑成一名務實的領導人，致力重建飽受戰火蹂躪的國家，並修復敘利亞與國際社會支離破碎的關係。

美國已表示願意和敘利亞新的領導層重新接觸，並強調會以他們的行動來評斷他們。

敘利亞 聯合國 美國

