近60年來首位出席聯合國大會的敘利亞領袖 總統夏拉率代表團飛抵紐約
敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）報導，敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）已飛抵美國紐約，將出席聯合國大會。夏拉成為自1967年以來首位出席聯合國大會的敘利亞領導人。
敘利亞新聞社21日報導，夏拉率領高階代表團，成員包括多名部長和資深官員。他們還指出：「這次訪問代表敘利亞外交迎來重大時刻，因為這是近60年來，敘利亞元首首次重返聯合國舞台。」
聯合國大會第80屆會議一般性辯論將於23日開始，會持續至27日，並於29日結束。
夏拉曾是武裝團體「沙姆解放組織」（HTS）領導人。該組織去年帶頭推翻敘利亞總統阿塞德政權。如今，夏拉將自己的形象重塑成一名務實的領導人，致力重建飽受戰火蹂躪的國家，並修復敘利亞與國際社會支離破碎的關係。
美國已表示願意和敘利亞新的領導層重新接觸，並強調會以他們的行動來評斷他們。
