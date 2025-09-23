快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

英澳加葡承認巴勒斯坦國

經濟日報／ 國際中心、記者鄭媁／綜合報導

英國、澳洲及加拿大21日正式承認巴勒斯坦國，同日稍晚葡萄牙也跟進。這四國都是西方國家，也是美國盟友，藉此表達對以色列占領部分加薩走廊與約旦河西岸地區的不滿。

此外，巴勒斯坦自治政府將台灣列為「承認或有意承認巴勒斯坦國的國家」。我國外交部22日表示，巴勒斯坦逕自將台灣納入中國，標示為已承認巴勒斯坦，顯示對台灣主權的不尊重；政府現階段暫無承認巴勒斯坦的規畫，將持續關注國際情勢發展。

紐約時報21日報導，國際社會對以色列在鏖戰近兩年的加薩戰爭中，造成當地巴勒斯坦人嚴重傷亡及飢荒的行為愈來愈憤怒。本周聯合國大會召開前夕，多國相繼承認巴勒斯坦國，法國也將在此次大會上投票，承認巴勒斯坦建國。

許多國際法專家認為，承認巴勒斯坦國的標準在基本層面已經達標。

巴勒斯坦 以色列 外交部

延伸閱讀

哪些國家承認巴勒斯坦國？

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

以色列暗示回擊巴勒斯坦國承認潮 CNN：把川普支持當神主牌

台灣被列名承認巴勒斯坦國！專家揭國際承認潮將衝擊與以色列關係

相關新聞

英澳加葡承認巴勒斯坦 法國將跟進

廿一日除了英國、澳洲及加拿大正式承認巴勒斯坦國，同日稍晚葡萄牙也跟進。這四國都是西方國家，也是美國盟友，藉此表達對以色列...

西方多國承認巴勒斯坦 白宮：這是獎勵哈瑪斯

英國、加拿大、澳洲、葡萄牙等國近日陸續宣布承認巴勒斯坦國家地位，美國白宮22日表示，美國總統川普不同意這樣的決定，認為這...

英澳加葡承認巴勒斯坦國

英國、澳洲及加拿大21日正式承認巴勒斯坦國，同日稍晚葡萄牙也跟進。這四國都是西方國家，也是美國盟友，藉此表達對以色列占領...

美俄核武管控條約 普亭提議再延1年

俄羅斯總統普亭廿二日說，準備將美俄「新戰略武器裁減條約」再延一年，前提是美國總統川普也準備採同樣行動。

近60年來首位出席聯合國大會的敘利亞領袖 總統夏拉率代表團飛抵紐約

敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）報導，敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）已飛抵美國紐約，將出席...

歐多國機場自動報到系統癱瘓 歐盟證實勒索軟體攻擊

歐洲聯盟網路安全機構今天表示，近日歐洲多座大型機場的自動報到系統遭駭侵癱瘓，已確認是遭到勒索軟體攻擊，凸顯此類攻擊對關鍵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。