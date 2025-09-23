英澳加葡承認巴勒斯坦國

英國、澳洲及加拿大21日正式承認巴勒斯坦國，同日稍晚葡萄牙也跟進。這四國都是西方國家，也是美國盟友，藉此表達對以色列占領部分加薩走廊與約旦河西岸地區的不滿。

此外，巴勒斯坦自治政府將台灣列為「承認或有意承認巴勒斯坦國的國家」。我國外交部22日表示，巴勒斯坦逕自將台灣納入中國，標示為已承認巴勒斯坦，顯示對台灣主權的不尊重；政府現階段暫無承認巴勒斯坦的規畫，將持續關注國際情勢發展。

紐約時報21日報導，國際社會對以色列在鏖戰近兩年的加薩戰爭中，造成當地巴勒斯坦人嚴重傷亡及飢荒的行為愈來愈憤怒。本周聯合國大會召開前夕，多國相繼承認巴勒斯坦國，法國也將在此次大會上投票，承認巴勒斯坦建國。

許多國際法專家認為，承認巴勒斯坦國的標準在基本層面已經達標。