蓋維克機場擬耗資近900億元增建跑道 英政府開綠燈
根據英國政府文件，英國交通部昨天批准一項耗資22億英鎊（約新台幣899億元）為倫敦蓋維克機場興建新跑道的計畫。而倫敦希斯羅機場幾個月前也公布了增建第3條跑道的計畫。
法新社報導，在歐洲，這類擴建計畫實屬罕見。航空產業雖是需求有所成長的戰略性產業，但各國仍在航空業需求及減少溫室氣體排放之間拉扯。
蓋維克機場（Gatwick Airport）位於倫敦南方，是僅次於希斯羅機場（Heathrow Airport）的英國第2繁忙國際機場，同時也是歐洲最繁忙的單跑道機場，去年旅運人次超過4300萬人次。
根據英國交通部文件，蓋維克機場這項由民間出資的計畫將把現有緊急跑道往北移動12公尺，使其能夠全面運作。
蓋維克機場去年處理航班約26萬1000架次，新跑道啟用後，每年估計可增加約10萬架次航班。
媒體報導，新跑道可望於2029年底前啟用。
