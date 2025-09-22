快訊

高雄僅存「百貨空中樂園」突傳10月起休園 網驚：童年的回憶！

歐多國機場自動報到系統癱瘓 歐盟證實勒索軟體攻擊

中央社／ 柏林22日綜合外電報導
柏林與倫敦機場的服務中斷情形昨天已大幅緩解，但班機延誤跟取消狀況仍在持續。 路透社
柏林與倫敦機場的服務中斷情形昨天已大幅緩解，但班機延誤跟取消狀況仍在持續。 路透社

歐洲聯盟網路安全機構今天表示，近日歐洲多座大型機場的自動報到系統遭駭侵癱瘓，已確認是遭到勒索軟體攻擊，凸顯此類攻擊對關鍵基礎設施和產業構成愈來愈大的風險。

路透社報導，自19日以來，此一混亂情況影響數十個航班與數千名旅客，截至今天仍有機場面臨運作障礙。這個系統是由美國軍火商雷神公司（RTX）的子公司柯林斯航太（Collins Aerospace）提供。

歐盟網路安全局（ENISA）發布聲明指出，執法機構已介入調查這起勒索軟體攻擊，但未透露該惡意軟體的來源。勒索軟體通常會將資料鎖定，逼迫受害者支付贖金以恢復存取權限。

近來，政府機關與企業陸續成為網路攻擊目標，包括英國豪華汽車製造商「捷豹荒原路華」（JaguarLand Rover），也曾因網攻被迫暫停生產。

英國資安公司Sophos威脅情報總監皮林（RafePilling）表示，儘管針對高知名度組織的勒索軟體攻擊因受矚目而頻傳報導，但實際攻擊頻率並未明顯增加。

他對路透社說：「目前確實有更多擾亂性攻擊浮上檯面，不過曝光度增加並不代表發生率上升。真正大規模、讓現實世界運作受阻的案例，仍屬少數特例，而非通例。」

德國資訊商業通訊新媒體公會（Bitkom）調查約1000家公司發現，勒索軟體是最常見的網路攻擊形式，每7家企業就有一家曾因遭勒索被迫支付贖金。

乘客20日面臨大排長龍、航班取消及延誤等窘境。不過根據機場官員和相關數據，柏林與倫敦機場的服務中斷情形昨天已大幅緩解，但班機延誤跟取消狀況仍在持續。

柯林斯航太今天稍早發布聲明指出，公司正與4座受影響機場及多家航空公司客戶合作，且恢復系統全部功能所需的更新已進入最後完成階段。

布魯塞爾機場發言人說道，由於柯林斯航太尚未提供恢復系統全數功能所需、經過安全升級的新版軟體，機場今天仍得要求部分班機取消。

機場 網路攻擊 航班

延伸閱讀

樺加沙颱風來襲...桃機今取消17架次 機場公司加強防颱整備

颱風樺加沙來襲 桃機17航班因強側風取消

NBA／首位出櫃球員柯林斯接受腦瘤治療 聯盟與籃網力挺

美網／辛納退賽、阿卡首輪出局 新賽制混雙4強出爐

相關新聞

義大利數萬民眾上街 響應挺巴勒斯坦人遊行

義大利今天有成千上萬民眾走上街頭，響應「譴責加薩種族滅絕」全國行動。這些行動造成局部地區交通運輸癱瘓，甚至一些港口遭封鎖

普丁向川普提議 將美俄核武管控條約再延長1年

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天表示，他準備將美俄簽署的「新戰略武器裁減條約」再延長1年，前提是美國總...

近60年來首位出席聯合國大會的敘利亞領袖 總統夏拉率代表團飛抵紐約

敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）報導，敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）已飛抵美國紐約，將出席...

歐多國機場自動報到系統癱瘓 歐盟證實勒索軟體攻擊

歐洲聯盟網路安全機構今天表示，近日歐洲多座大型機場的自動報到系統遭駭侵癱瘓，已確認是遭到勒索軟體攻擊，凸顯此類攻擊對關鍵...

哪些國家承認巴勒斯坦國？

如今，世界大多數國家都承認巴勒斯坦的國家地位。然而，盡管經過數十年的努力，巴勒斯坦仍然不具備聯合國成員國資格。

英加澳承認巴勒斯坦國，以色列面臨建國後最大國際譴責？

英國、加拿大、澳洲於9月21日分別宣布承認巴勒斯坦國家地位，當天稍晚葡萄牙也跟進宣布承認巴勒斯坦。全球承認巴勒斯坦的國家目前來到151個，預計還有西方6國將加入行列，意圖施壓以色列停止對加薩的種族滅絕、允許人道救助進入加薩，以及停止在西岸的占領行為。但在國際譴責聲浪升高到前所未有之際，美國依然否決聯合國要求以色列停火的決議，這一波外交承認會否對以色列產生壓力，恐怕仍屬悲觀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。