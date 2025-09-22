義大利數萬民眾上街 響應挺巴勒斯坦人遊行
義大利今天有成千上萬民眾走上街頭，響應「譴責加薩種族滅絕」全國行動。這些行動造成局部地區交通運輸癱瘓，甚至一些港口遭封鎖。
法新社報導，法國與澳洲、比利時、加拿大及英國等西方國家，準備今天在美國紐約舉行的聯合國大會（General Assembly）期間承認巴勒斯坦國。
義大利極右翼政府總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，目前不會承認巴勒斯坦國。
羅馬警方表示，約有2萬人聚集在當地的特米尼（Termini）火車站，其中許多是學生，他們高喊「解放巴勒斯坦」，並揮舞巴勒斯坦國旗。
另一群人遊行經過羅馬競技場（Colosseum），隊伍前方高舉巨型布條，寫著「反對種族滅絕，封鎖所有事物」標語。
在義國北部城市米蘭（Milan），遊行主辦單位宣稱有5萬人在場，法新社記者目擊有民眾焚燒美國國旗。
根據警方說法，北部城市波隆那（Bologna）有超過1萬人上街，其他像是杜林（Turin）、佛羅倫斯（Florence）、那不勒斯（Naples）及西西里（Sicily）等地，也有民眾上街示威。
義國媒體披露，熱那亞（Genoa）和利佛諾（Livorno）的港口遭碼頭工人封鎖，不准進出。
羅馬市區公車和地鐵因罷工活動停擺，義大利國家鐵路公司也提醒旅客，班次可能延誤或取消。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言