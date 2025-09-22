義大利數萬民眾上街 響應挺巴勒斯坦人遊行

義大利今天有成千上萬民眾走上街頭，響應「譴責加薩種族滅絕」全國行動。這些行動造成局部地區交通運輸癱瘓，甚至一些港口遭封鎖。

法新社報導，法國與澳洲、比利時、加拿大及英國等西方國家，準備今天在美國紐約舉行的聯合國大會（General Assembly）期間承認巴勒斯坦國。

義大利極右翼政府總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，目前不會承認巴勒斯坦國。

羅馬警方表示，約有2萬人聚集在當地的特米尼（Termini）火車站，其中許多是學生，他們高喊「解放巴勒斯坦」，並揮舞巴勒斯坦國旗。

另一群人遊行經過羅馬競技場（Colosseum），隊伍前方高舉巨型布條，寫著「反對種族滅絕，封鎖所有事物」標語。

在義國北部城市米蘭（Milan），遊行主辦單位宣稱有5萬人在場，法新社記者目擊有民眾焚燒美國國旗。

根據警方說法，北部城市波隆那（Bologna）有超過1萬人上街，其他像是杜林（Turin）、佛羅倫斯（Florence）、那不勒斯（Naples）及西西里（Sicily）等地，也有民眾上街示威。

義國媒體披露，熱那亞（Genoa）和利佛諾（Livorno）的港口遭碼頭工人封鎖，不准進出。

羅馬市區公車和地鐵因罷工活動停擺，義大利國家鐵路公司也提醒旅客，班次可能延誤或取消。