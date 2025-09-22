普丁向川普提議 將美俄核武管控條約再延長1年

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天表示，他準備將美俄簽署的「新戰略武器裁減條約」再延長1年，前提是美國總統川普也準備採取同樣的行動。

路透社報導，「新戰略武器裁減條約」（NewSTART）限制美俄可部署的戰略核彈頭數量，並對雙方用於投放核彈頭的陸基及潛射飛彈和轟炸機部署進行限制，該條約定於2026年2月5日到期。

普丁今天在俄羅斯國家安全會議（Russian SecurityCouncil）上指出，他準備將「新戰略武器裁減條約」再延長1年，以符合全球防止核武擴散的利益，並促進與華府的對話，前提是川普也準備採取同樣的行動。

他表示，在2026年2月5日「新戰略武器裁減條約」到期後，俄羅斯準備再遵守協議1年，隨後俄方將基於局勢分析，決定是否延續這些自願承擔的限制。

普丁提及：「我們認為，只有在美國採取類似行動，且不破壞或違反現有威懾能力平衡時，這項措施才具有可行性。」