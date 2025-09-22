聽新聞
0:00 / 0:00
普丁向川普提議 將美俄核武管控條約再延長1年
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天表示，他準備將美俄簽署的「新戰略武器裁減條約」再延長1年，前提是美國總統川普也準備採取同樣的行動。
路透社報導，「新戰略武器裁減條約」（NewSTART）限制美俄可部署的戰略核彈頭數量，並對雙方用於投放核彈頭的陸基及潛射飛彈和轟炸機部署進行限制，該條約定於2026年2月5日到期。
普丁今天在俄羅斯國家安全會議（Russian SecurityCouncil）上指出，他準備將「新戰略武器裁減條約」再延長1年，以符合全球防止核武擴散的利益，並促進與華府的對話，前提是川普也準備採取同樣的行動。
他表示，在2026年2月5日「新戰略武器裁減條約」到期後，俄羅斯準備再遵守協議1年，隨後俄方將基於局勢分析，決定是否延續這些自願承擔的限制。
普丁提及：「我們認為，只有在美國採取類似行動，且不破壞或違反現有威懾能力平衡時，這項措施才具有可行性。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言