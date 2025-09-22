快訊

炸山爭議還在燒！始祖鳥股價重挫 蔡國強名聲大爆破

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

樺加沙現在最接近台灣！ 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

聽新聞
0:00 / 0:00

普丁向川普提議 將美俄核武管控條約再延長1年

中央社／ 莫斯科22日綜合外電報導
美國總統川普與俄羅斯總統普丁8月15日在阿拉斯加會面的檔案照。美聯社
美國總統川普與俄羅斯總統普丁8月15日在阿拉斯加會面的檔案照。美聯社

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天表示，他準備將美俄簽署的「新戰略武器裁減條約」再延長1年，前提是美國總統川普也準備採取同樣的行動。

路透社報導，「新戰略武器裁減條約」（NewSTART）限制美俄可部署的戰略核彈頭數量，並對雙方用於投放核彈頭的陸基及潛射飛彈和轟炸機部署進行限制，該條約定於2026年2月5日到期。

普丁今天在俄羅斯國家安全會議（Russian SecurityCouncil）上指出，他準備將「新戰略武器裁減條約」再延長1年，以符合全球防止核武擴散的利益，並促進與華府的對話，前提是川普也準備採取同樣的行動。

他表示，在2026年2月5日「新戰略武器裁減條約」到期後，俄羅斯準備再遵守協議1年，隨後俄方將基於局勢分析，決定是否延續這些自願承擔的限制。

普丁提及：「我們認為，只有在美國採取類似行動，且不破壞或違反現有威懾能力平衡時，這項措施才具有可行性。」

俄羅斯 美國 美俄

延伸閱讀

66%民意認為台灣應與大陸、美國維持等距 學者：賴政府困境

川普：俄若持續挑釁 美將協防波蘭和波羅的海國家

紐時曝台灣這產業30年穩居美國頭號供應國！川普關稅上路後「苦哈哈」

金正恩向川普喊話 專家：意在預防國內動盪

相關新聞

義大利數萬民眾上街 響應挺巴勒斯坦人遊行

義大利今天有成千上萬民眾走上街頭，響應「譴責加薩種族滅絕」全國行動。這些行動造成局部地區交通運輸癱瘓，甚至一些港口遭封鎖

普丁向川普提議 將美俄核武管控條約再延長1年

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天表示，他準備將美俄簽署的「新戰略武器裁減條約」再延長1年，前提是美國總...

哪些國家承認巴勒斯坦國？

如今，世界大多數國家都承認巴勒斯坦的國家地位。然而，盡管經過數十年的努力，巴勒斯坦仍然不具備聯合國成員國資格。

英加澳承認巴勒斯坦國，以色列面臨建國後最大國際譴責？

英國、加拿大、澳洲於9月21日分別宣布承認巴勒斯坦國家地位，當天稍晚葡萄牙也跟進宣布承認巴勒斯坦。全球承認巴勒斯坦的國家目前來到151個，預計還有西方6國將加入行列，意圖施壓以色列停止對加薩的種族滅絕、允許人道救助進入加薩，以及停止在西岸的占領行為。但在國際譴責聲浪升高到前所未有之際，美國依然否決聯合國要求以色列停火的決議，這一波外交承認會否對以色列產生壓力，恐怕仍屬悲觀。

「國有器官」加拿大放映 專家：中國強摘成骯髒利益鏈

屢獲殊榮的加拿大紀錄片「國有器官」昨天在溫哥華上映，映後座談會上多位專家表示，紀錄片揭露中國政權強摘器官的驚人情況。日前...

韓國現任與前任總統個資遭駭外洩 引發國安疑慮

韓國「東亞日報」今天報導，韓國現任總統李在明與前總統尹錫悅的手機號碼等個資，在全球駭客共享訊息網站上被公開，令人擔憂駭客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。