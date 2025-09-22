哪些國家承認巴勒斯坦國？

（德國之聲中文網）如今，世界大多數國家都承認巴勒斯坦的國家地位。然而，盡管經過數十年的努力，巴勒斯坦仍然不具備聯合國成員國資格。

9月9日，聯合國大會以壓倒性多數通過了一項支持以色列和巴勒斯坦兩國方案的決議：142個國家投了贊成票，10個國家投了反對票，12個國家投了棄權票。

此次投票是在以色列總理內塔尼亞胡宣布「永遠不會」有巴勒斯坦國後不到24小時進行的。

9月21日，英國、加拿大、澳大利亞和葡萄牙宣布承認巴勒斯坦為一個國家。

法國、盧森堡和馬耳他也已經宣布計劃於本月在聯合國大會上承認巴勒斯坦為一個國家。比利時則表示，將在某些條件下承認巴勒斯坦。

最近這些發展表明西方國家對巴勒斯坦國態度的轉變。這讓以色列方面不滿。內塔尼亞胡及其政府成員一直批評承認巴勒斯坦國的舉動，並經常表示此舉會助長恐怖主義。

此外，盡管世界多數國家已經承認巴勒斯坦地區的國家地位，但以美國為首的一些大國的反對聲音仍然響亮。

巴勒斯坦目前在聯合國擁有非會員觀察員的地位，但其正式聯合國成員資格只能由聯合國安理會決定。

2024年4月，在安理會擁有否決權的美國阻止了一項建議給予巴勒斯坦正式成員資格的決議草案。

巴勒斯坦國獲承認的歷程

目前已經有超過150個國家正式承認巴勒斯坦國。其中近一半的國家是在1988年11月巴勒斯坦解放組織（巴解組織）宣布巴勒斯坦為獨立國家後承認的。

當時，蘇聯、中國等共產主義國家，以及南斯拉夫、印度等不結盟國家都表示支持。更多國家後來也加入了該行列。20世紀最後十年，許多中亞國家以及南非、菲律賓和盧旺達與巴勒斯坦地區建立了外交關系。21世紀初，阿根廷、玻利維亞、厄瓜多爾和委內瑞拉正式承認巴勒斯坦國。

2011年，巴勒斯坦民族權力機構申請成為聯合國正式成員，但遭到安理會駁回。

盡管如此，巴勒斯坦民族權力機構的外交努力，加上民眾對巴以和平進程停滯的普遍不滿，促使包括智利、烏拉圭、秘魯在內的十多個國家承認巴勒斯坦國。

2011年巴勒斯坦被接納為聯合國教科文組織正式成員，這是巴勒斯坦的一次外交勝利。

同年，冰島成為第一個承認巴勒斯坦國的西歐國家，開創了先例。瑞典於2014年也承認巴勒斯坦國。

近期進展

2024年，巴哈馬、特立尼達和多巴哥、牙買加以及巴巴多斯宣布承認巴勒斯坦國。

2023年6月，墨西哥宣布支持巴勒斯坦國。此後不久，墨西哥政府開始在巴勒斯坦設立大使館，享有所有外交使團享有的特權和豁免。

2018年，哥倫比亞在總統桑托斯（Juan Manuel Santos）任期結束前宣布承認巴勒斯坦國。自2023年10月以色列對加沙地帶發動攻勢以來，哥倫比亞減少​​了與以色列的政治和經濟聯系。2024年5月，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）宣布以色列斷交，並下令在約旦河西岸的巴勒斯坦自治區內開設大使館。

美國等西方國家的立場是什麼？

美國、韓國以及德國等西歐國家長期以來一直支持建立一個與以色列共存的獨立巴勒斯坦國的理念，以此作為解決中東長期沖突的方案。不過這些國家此前大多表示，只有在全面和平協議的框架內，他們才會承認巴勒斯坦地區為獨立國家。

自2023年10月7日哈馬斯領導的恐怖襲擊事件發生後，以色列在加沙地帶的攻勢持續不斷，這一立場開始發生變化。

愛爾蘭、挪威和西班牙於2024年正式承認巴勒斯坦國，理由是以色列在沖突中的行為。

2025年，法國成為第一個宣布有意承認巴勒斯坦國的七國集團國家。此後，加拿大、馬耳他、澳大利亞和葡萄牙也跟進。

據《朝日新聞》9月17日報道，日本已表示，暫時不會承認巴勒斯坦國，此舉旨在維護與美國的關系，同時避免與以色列的關系進一步緊張。

歐洲對外關系委員會高級政策研究員、中東問題專家洛瓦特（Hugh Lovatt）在2025年7月對DW表示，作為歐盟中最堅定的以色列支持者之一，在是否承認巴勒斯坦國的問題上，德國不太可能改變其立場。洛瓦特：「當然話不能說得太絕對，但我認為德國人已經非常明確地表示，他們將是最後承認巴勒斯坦國的國家之一。」

圖為巴勒斯坦旗幟。(路透)

