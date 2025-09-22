巴基斯坦西北部武裝組織據點爆炸 至少釀24死

巴基斯坦警方表示，在西北部動盪地區，武裝組織「巴基斯坦塔利班」戰士據悉囤放在一處據點的製造炸彈材料今天發生爆炸，造成武裝分子及平民至少24人喪命。

美聯社報導，巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）提拉山谷（Tirah Valley）今天發生爆炸，附近多戶民宅毀損。

當地員警札法汗（Zafar Khan）指出，包含婦孺在內至少有10位平民殞命，還有至少14名武裝分子身亡。

根據札法汗，當地兩名巴基斯坦塔利班（PakistaniTaliban）指揮官古爾（Aman Gul）及馬樹德汗（Masood Khan）在組織的據點建立藏身處，而該據點被當作製造路邊炸彈的工廠。

札法汗指控武裝分子把平民當作人肉盾牌，並稱他們最近在其他地區的清真寺存放武器。

巴基斯坦安全部隊正在開柏（Khyber）、巴賈爾（Bajaur）及西北部其他地區執行任務，對抗巴基斯坦塔利班。

巴基斯坦國內的武裝攻擊事件近年大幅增加，巴基斯坦塔利班宣稱犯下大部分案件。

巴基斯坦塔利班、阿富汗塔利班（Afghan Taliban）互為盟友但分屬不同組織，不過阿富汗塔利班2021年在阿富汗重新掌權後，巴基斯坦塔利班的勢力也有所增強。