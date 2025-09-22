巴基斯坦西北部武裝組織據點爆炸 至少釀24死
巴基斯坦警方表示，在西北部動盪地區，武裝組織「巴基斯坦塔利班」戰士據悉囤放在一處據點的製造炸彈材料今天發生爆炸，造成武裝分子及平民至少24人喪命。
美聯社報導，巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）提拉山谷（Tirah Valley）今天發生爆炸，附近多戶民宅毀損。
當地員警札法汗（Zafar Khan）指出，包含婦孺在內至少有10位平民殞命，還有至少14名武裝分子身亡。
根據札法汗，當地兩名巴基斯坦塔利班（PakistaniTaliban）指揮官古爾（Aman Gul）及馬樹德汗（Masood Khan）在組織的據點建立藏身處，而該據點被當作製造路邊炸彈的工廠。
札法汗指控武裝分子把平民當作人肉盾牌，並稱他們最近在其他地區的清真寺存放武器。
巴基斯坦安全部隊正在開柏（Khyber）、巴賈爾（Bajaur）及西北部其他地區執行任務，對抗巴基斯坦塔利班。
巴基斯坦國內的武裝攻擊事件近年大幅增加，巴基斯坦塔利班宣稱犯下大部分案件。
巴基斯坦塔利班、阿富汗塔利班（Afghan Taliban）互為盟友但分屬不同組織，不過阿富汗塔利班2021年在阿富汗重新掌權後，巴基斯坦塔利班的勢力也有所增強。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言