「國有器官」加拿大放映 專家：中國強摘成骯髒利益鏈

屢獲殊榮的加拿大紀錄片「國有器官」昨天在溫哥華上映，映後座談會上多位專家表示，紀錄片揭露中國政權強摘器官的驚人情況。日前習近平和普丁的意外對話，更赤裸裸體現中國器官移植產業的黑幕。

「國有器官」由加拿大導演章勇進耗費7年時間拍攝，電影主要講述2個中國家庭的孩子被警察帶走後在監禁中失蹤，家人在長達20多年的尋親之旅中，發現了一場隱祕的、以政府為主導的、針對信仰團體的大規模強摘器官的國家犯罪行為。

影片上映之際，令人想起中共「九三閱兵」時中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）閒談長生不老，論及「器官移植」、「活到150歲」的說法，引發各界關注。

電影映後座談會上，與談嘉賓，獲諾貝爾和平獎提名的人權律師馬塔斯（David Matas）、「醫生反對強摘器官組織」歐洲部副主任韋伯（AndreasWeber）、「醫生反對強摘器官組織」理事羅素（Jessica Russo）和電影製片人宋美馨（Cindy Song）都表示，習近平和普丁的說法真實地反映了中國器官移植產業建立在迫害人權的基礎上，是一條骯髒的利益鏈。

馬塔斯是國際著名人權律師，曾和長期關注人權問題的加拿大前內閣國務部長基固爾（David Kilgour）共同調查並撰寫中共強摘器官報告，兩人於2010年獲「國際人權協會」（IGFM）頒發人權獎，並獲諾貝爾和平獎提名。

對於中俄兩國領導人的對話，馬塔斯說，「你看兩人談笑風生說著器官移植、長生不老，一切順理成章似的，就可以知道這是一個由國家支持的產業鏈，為少數有權有錢的人服務。」

韋伯說，許多研究已證實中國當局涉入強摘被關押人士器官；維吾爾人、法輪功學員是常見的器官獵取受害人。「最近中國政府擬在新疆增建6座包含器官移植設施的醫學中心，遠高於當地2600萬人口的醫療需求，更顯示『系統性強摘器官』 並非空穴來風。」

羅素呼籲世人關注中國許多兒童、年輕人突然失蹤或死亡的案例，「這和可疑的器官移植絕對有關係。」她說，如果大家都漠視，會有更多人受害。

宋美馨則稱，中共長期迫害人權的策略，就是先針對5%的人群為目標，讓95%的人覺得自己處在安全領域，不要惹事上身就好，而下一次再換另一群小眾為目標。此舉讓人人不敢說話，縱容惡行氾濫。

加拿大一些省分對在海外進行器官移植手術者仍會提供健保給付，馬塔斯認為這間接助長強摘器官的扭曲生態，因此他呼籲立法，要求在海外進行器官移植手術者，須強制性報告器官來源。他說：「我們不該沉默，不能成為強摘器官供應鏈的幫兇。」