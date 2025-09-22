韓國現任與前任總統個資遭駭外洩 引發國安疑慮

快訊

中央社／ 首爾22日綜合外電報導
駭客示意照。圖／ingimage
韓國「東亞日報」今天報導，韓國現任總統李在明與前總統尹錫悅的手機號碼等個資，在全球駭客共享訊息網站上被公開，令人擔憂駭客已對國安構成威脅。

「東亞日報」採訪團隊近日對某駭客訊息共享網站進行分析，發現今年7月13日與20日分別出現關於尹錫悅夫婦與李在明夫婦手機號碼、家庭住址等個資的文章。

經事實查核，李在明曾使用的手機號碼、電子郵件地址、其妻子金惠景的電子郵件地址與該網站文章訊息完全一致。

此外，尹錫悅夫婦在該網站的手機號碼與家庭住址也經確認為真實訊息。李在明與尹錫悅的手機機型、通訊電信業者訊息乃至父母姓名均被公開。

一位化名Leasian的駭客在涉及尹錫悅夫婦個資的文章中用英文留言寫著「假總統」（Fake President），並在涉及李在明夫婦的文章中用英文寫道「你被人起底了」（You got doxxed）。

據報導，韓國輿論擔憂，屬於國家核心機密的現任及前任總統個資遭外洩，顯示駭客行為已對國安構成威脅。

