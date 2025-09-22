網攻衝擊歐洲3座主要機場 布魯塞爾機場出境航班砍半

快訊

中央社／ 布魯塞爾/柏林22日綜合外電報導
布魯塞爾機場發言人說道，由於柯林斯航太尚未提供恢復系統全數功能所需、經過安全升級的新版軟體，機場今天仍得要求部分班機取消。示意圖／ingimage
歐洲幾座主要機場的自動報到系統服務近日遭駭客攻擊而中斷後，這些機場致力恢復正常運作。由於問題仍持續，布魯塞爾機場要求航空公司取消今天一半的出境航班

路透社報導，駭客19日攻擊機場報到與登機系統供應商柯林斯航太（Collins Aerospace），擾亂英國倫敦、德國柏林跟比利時布魯塞爾機場的營運。柯林斯航太是美國軍火商雷神公司（RTX）的子公司。

乘客20日面臨大排長龍、航班取消及延誤等窘境。不過根據機場官員和相關數據，柏林與倫敦機場的服務中斷情形昨天已大幅緩解，但班機延誤跟取消狀況仍在持續。

柯林斯航太今天稍早發布聲明指出，公司正與4座受影響機場及多家航空公司客戶合作，且恢復系統全部功能所需的更新已進入最後完成階段。

布魯塞爾機場發言人說道，由於柯林斯航太尚未提供恢復系統全數功能所需、經過安全升級的新版軟體，機場今天仍得要求部分班機取消。

根據雷神公司，這起網攻事件影響到旗下MUSE軟體，多座航空公司均使用該軟體。

柏林機場昨天宣布，部分問題仍存，但機場已啟用人工作業的替代方案。

柏林機場方面還說：「報到、登機、行李托運和領取偶爾仍需長時間等候，但今天出境航班的延遲情況已與正常營運日無異。」

倫敦機場昨天提到，報到系統異常的復原工作仍在進行，但絕大部分航班持續運作。

區域監管機構表示，他們正在調查這起駭客攻擊事件的源頭，這是近期一連串網攻中的最新事件，從醫療到汽車產業先前都曾受害。

機場 柏林 航班

