泰國重申邊境立場 總理阿努廷：柬撤軍前不談判

泰國總理阿努廷表示，在柬埔寨軍隊完全撤出爭議區域前，泰國不會與柬埔寨就邊界爭端進行談判，也不會接受任何柬埔寨開出的條件。另外，有關是否重新開放邊境，則將由軍方決定。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）昨天訪問位於泰柬邊境的剎吉府（Si SaKet），並談及有關關閉邊境檢查點和建立邊境電子圍欄計畫等議題。

阿努廷表示，在維護泰國主權和領土上，他已與軍方討論，並指出，開放邊境與否，將由軍方做決定，而政府將提供軍方支持並尊重他們的判斷。

負責戍守泰國東北部的第二軍區，軍區司令布辛（Boonsin Padklang）表示，儘管簽署協議，柬埔寨卻仍未有撤軍跡象，並警告邊境地區存在挑釁行為。

民族報（The Nation）今天報導，阿努廷政府的職責在於外交和談判，並明確表示，泰國不會接受柬方提出的任何條件，他指出，只有柬埔寨先接受泰國的條件，才能取得進展。

他說，只要柬埔寨平民繼續在泰國領土上挑釁，泰國將持續關閉與柬埔寨的邊境，他強調，若要與柬埔寨進行任何對話，柬方必須先撤出所有軍人。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，阿努廷提及，過去為了邊境談判的努力，包括外國領導人試圖對他進行遊說，已造成混亂情況。

他說：「沒有人可以對我進行遊說，我只為泰國人和泰國服務。」

阿努廷強調，泰柬兩國關係友好，但也明確表示，會優先考慮泰國的國家利益。他說：「我們是朋友，沒錯，但我在那裡沒有資產，也沒有投資。」

柬埔寨與泰國7月底歷經5天激烈衝突後達成停火協議，該衝突造成至少43人死亡。停火生效後，雙方就協議履行情形多次互相指控違反停火協議。

泰柬邊境17日再次發生衝突，這是兩國7月宣布停火以來首次嚴重衝突。

泰柬兩國之間逾800公里交界處主權一直存在爭議，邊境衝突地點多集中於交界處未劃定區域，雙方對交界處主權歸屬爭議已持續逾百年。