日自民黨總裁選舉候選人演說 「外國人問題」成焦點

日本自民黨總裁（黨主席）選舉今天正式公告，候選人下午發表參選演說，「外國人問題」幾乎是每位候選人都關注的焦點，前經濟安全保障大臣高市早苗更是在開頭就提到，奈良的鹿遭到外國人踢打等過分行為，表示「該是時候有所作為」。

自民黨總裁選舉共有5人參選，依報名順序分別為前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎，都是曾參加去年9月總裁選舉的老面孔，5人下午1時（台北時間12時）在自民黨總部依此順序發表演說。

今年7月的參議院選舉，「外國人政策」成為選戰焦點，主打「日本人優先」的參政黨異軍突起，讓自民黨意識到這個議題的重要性，候選人今天在演說中大多對此有所著墨。

小林鷹之表示，最近，部分外國人不守規則，導致國民不安。為了保障守法的外國人，他主張入國管理與外國人政策嚴格化，管制外資購買土地與不動產。對於外國勢力的假訊息與干涉，將設立刑罰與登錄制度，守護日本的民主。

茂木敏充表示，將以「零非法外國人」為目標，對違法外國人嚴格處理。對於外國人與外資收購土地等問題，將建立統一管理制度，提高透明度。

小泉進次郎則是說，部分地區因為外國人非法就業，以及與居民的摩擦、治安惡化，造成在地居民不安。他要正面回應、逐一解決這些問題，為此將強化外國人相關政策的司令塔機能，推動綜合對策。

高市早苗提到外國人問題的篇幅最長。她在開場時自我介紹說，「我是奈良的女人，高市早苗，在大和之國長大，正因如此，我無法不關心奈良公園那1460多頭梅花鹿」。她表示，「萬葉集」裡面收錄了許多吟詠鹿的詩作，並開口吟唱了編寫「萬葉集」的歌人大伴家持的詩歌。

高市接著憤慨表示，「如今竟有人用腳去踹鹿、揮拳嚇牠們，這些從國外來日本觀光的人，竟然如此對待日本人珍視的事物；在網路上還看到，有人把神社的鳥居當作單槓，攀爬遊玩」。

她表示，日本歡迎來自世界各地的觀光客，日本產業許多領域也確實人手不足，需要外國勞動力支援，但必須循序漸進，不能操之過急，否則只會讓日本社會氛圍變得緊繃。另一方面，現行制度有時會出現不公平，像是因為翻譯人手不足，逮捕外國人後，因期限屆滿，被迫不起訴；又或是制度讓「雇用外國人更划算」，這都違背了公平正義。

高市表示，隨著外國人增加，這些令人不舒服的現象也變多。日本人雖然擅長忍耐，但日常累積的不滿不應被忽視。這樣下去不行，必須停止。「我將嚴肅思考如何與外國人和平共處、相互體諒；對於每年大量引入與我們文化差異過大的群體，政策必須重新檢討」。

她指出，對於非法居留者要嚴格依法處理，並主張對第一線執法人員改善待遇、擴充人手。