始祖鳥聯手蔡國強 西藏「炸山」煙火秀惹議

在加拿大創立、後被中國企業安踏收購的戶外用品公司始祖鳥（Arc'teryx）與中國藝術家蔡國強合作，9月19日在西藏日喀則市江孜縣熱龍鄉，以「升龍」為題舉行了一場大型煙火秀，用連環爆破的方式，於海拔5500公尺高的喜馬拉雅山區點燃彩色的煙火。宣傳發布後引發許多民眾抨擊，這場煙火秀既缺乏藝術美感，又破壞生態環境。

有網友以「自以為是」、「無知傲慢」形容蔡國強，批評他身為藝術家，卻毫無社會責任的自覺。中國官媒新華社也發布文章和影片，關注重點放在「炸山」對自然的傷害，稱「放錯了地的煙花秀，再美也是破壞」，又說：「致敬自然，無需煙花證明。」

據蔡國強原先的立意，這場演出希望「在粗糲與神聖之間找到一種平衡，在喜馬拉雅深處大自然的原初氣息之中，展開一場關於人、自然、宇宙，與靈魂的對話」。始祖鳥則主張煙火秀符合環保標準，使用「生物可降解材料」，且演出前已轉移了當地牧民、牲畜和鼠兔等小型動物，並將安排環境修復措施。

儘管如此，煙火秀對當地生態的衝擊程度及後續影響狀況仍然未知，官方的說詞也引發環境影響評估是否確實執行、政府官員是否存在疏失等質疑。

中國媒體《新京報》引述日喀則市生態環境局人員稱，當地生態「暫未受到破壞」。據該局說法，此煙火秀先前已有備案，手續也合規；因為煙火使用環保材料，故不需環境影響評估，只需鄉、村、縣三級政府同意。

日喀則市21日發布通報，已成立調查組到現場核查，接下來會依核查結果依法依規處理。

除了破壞自然的疑慮之外，藝文界人士點出蔡國強在文化與倫理上的爭議。

西藏詩人唯色在X平台寫道：「一個毫不尊重當地文化和自然的外來藝術家用一次短暫的表演來『重新命名』西藏的山，完全是赤裸裸的文化殖民的行為。而他所謂『彩龍是西藏文化的延伸』，純屬胡扯……這是當代藝術嗎？我們看見的是，一個文化帝國主義者以西藏山河為道具而進行的狂妄自大的炫技。」

中國藝術家艾未未在X平台表示：「聲討對環境的影響，卻看不到漢文化對藏人的長期霸凌侵擾、傲慢無禮，文化吞噬滲透，對宗教信仰的漠視走到了盡頭。聖山、聖水不復在。」

主辦方道歉

不滿聲浪延燒多日，品牌方已下架相關的宣傳影像，並於21日發布道歉聲明，但民眾的憤怒仍未消弭。至週一（22日）上午，「始祖鳥」相關的詞條仍高踞微博和百度熱搜。

始祖鳥公司在微博上以簡體中文發文，稱「衷心感謝」各界關心青藏高原的生態環境：「大家的守護，我們認同與尊重。在此，向各位表達最真摯的歉意。」聲明稱，此藝術計劃原意是「提升對高山在地文化的關注」，然而這樣的「初心」呈現出來時卻「出現偏差甚至偏離」。

「大家的肺腑之言讓我們警醒：對藝術表達邊界的評估需要更加專業，對自然的敬畏需要更加謙卑。」始祖鳥表示，接下來將與政府、藝術家團隊和第三方環保機構一起展開生態影響的複核與評估工作，並承諾做有效的補救行動，也會加快推動藏地環保計劃和促進當地文化發展的公益項目。

在臉書上，始祖鳥公司以英語發文，但聲明內容有別於中文版，措辭更為直接明確，直指這場煙火秀跟始祖鳥的品牌價值和定位「完全相反」。「發生這樣的事，我們深感沮喪並對此道歉……我們現在正跟參與此案的當地藝術家、跟我們在中國的團隊直接溝通，以後也會改變工作方式，確保這樣的事情不會再發生。」

蔡國強微信公眾號則發文坦承，確實有「很多考慮不周之處」，對此深表歉意，將「懷著敬畏之心，虛心接受大家對於在雪域高原實施藝術創作的所有批評」，並配合相關調查、採取補救措施。

這不是蔡國強的藝術作品第一次引發爭議。2014年，他曾在上海黃浦江做過「白天焰火」演出，原意是要促使觀眾思考環境議題，但煙火的大量粉塵讓外界質疑是否導致上海空氣品質更差、影響當地民眾生活；蔡國強也曾操刀2011年台北101的雙十煙火秀，當時的呈現效果亦不如預想，在台灣引發批評。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

