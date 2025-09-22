金正恩向川普喊話 專家：意在預防國內動盪

北韓領導人金正恩今天喊話美國總統川普，強調開放與美談判但拒棄核武。專家說：「這場演說似乎針對外國勢力而發，但實際上內含強烈的國內訊息，意在預防國內動盪。」

金正恩今天透過官媒北韓中央通信社表示，只要美國願意放棄要求北韓棄核，平壤對與美重啟談判抱持開放態度。他並坦言，自己仍對美國總統川普（Donald Trump）抱持「美好的回憶」。

首爾北韓大學前校長楊武仁接受法新社訪問時做了上述的表示。他還說：「這些冗長且詳細的說辭，既展現出信心也流露出絕望。」

分析人士說，金正恩因烏克蘭戰爭而變得更加大膽，派遣數千名北韓士兵協助莫斯科，進而獲得俄羅斯的關鍵支援。

自俄羅斯3年半前入侵烏克蘭以來，北韓已成為莫斯科主要盟友之一。去年基輔突襲俄羅斯西部後，北韓更派出數千名士兵和滿載武器的貨櫃，協助克里姆林宮驅逐烏軍。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）去年訪問北韓時，雙方簽署共同防禦條約。

南韓多次警告，俄羅斯正在加強支持平壤，當中包括可能移轉敏感的俄國軍事技術。

川普預計將在下個月造訪南韓，屆時南韓將在南部城市慶州主辦亞太經濟合作會議（APEC）。

南韓慶南大學遠東研究教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）說：「這番言論出現在川普來韓參加APEC高峰會之前，時機點很明顯是經過精心計算。」

「這既暗示了一場意外峰會的可能性，同時也迎合川普對諾貝爾獎向來高度渴望的心態。」