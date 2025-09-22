澳星通訊緊急求救電話打不通釀數死 官方誓言究責
澳洲官員承諾，電信巨擘澳星通訊公司（Optus）將因系統故障導致多人死亡的事件，而面臨「重大後果」。
英國廣播公司（BBC）報導，上週發生的這起事件，導致全國半數以上地區有數百人長達13小時無法撥打緊急服務電話。
澳洲兩大電信商之一的澳星通訊公司表示，至少有3人因此喪生。該公司執行長已向死者家屬及社會大眾致歉，並稱這次的服務中斷是「完全不可接受的」。
澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）表示，這家公司「對澳洲人民造成巨大的傷害」，將面臨「重大後果」。
澳星通訊公司因處理事件延誤而受到抨擊，這是該公司兩年內第2次發生服務中斷。澳洲通訊監管機構正在展開調查。
18日超過600通撥打緊急服務的電話無法接通，主要集中在南澳州（South Australia）、西澳州（WesternAustralia）及北領地（Northern Territory）。此外，新南威爾斯州（New South Wales）西南部地區，至少兩通撥打緊急電話000也未能接通。
然而，澳洲通訊與媒體管理局（ACMA）表示，澳星通訊公司在事發後40小時才告知大眾，且直到問題解決後才通知監管機構，這與標準作業程序不符。
澳星通訊公司執行長魯（Stephen Rue）19日在記者會上表示，這次服務中斷源於網路升級期間出現的技術問題。
他表示，在服務恢復後，進行安全檢查確認有3人死亡，其中包括一名男嬰，但警方隨後表示該案例「不太可能」與網路故障有關。西澳州當局也認為，另有第4人因撥打000未能接通而死亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言