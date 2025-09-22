快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

巴黎龐畢度中心將封館5年大整修 耗資逾165億

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導

巴黎龐畢度中心（Centre Pompidou）明天起將封館5年；這家以頂尖現代藝術館藏、獨特建築外形聞名的美術館，將進行全面翻修，預計耗資4.6億歐元（約新台幣165.7億元）。

龐畢度中心以法國前總統龐畢度（GeorgesPompidou）命名，在1977年正式啟用，由建築師皮亞諾（Renzo Piano）與羅傑斯（Richard Rogers）共同設計；建築外牆色彩繽紛、管線及手扶梯裸露於外，每年吸引數百萬名遊客前來。

館方在今年3月已關閉常設展區，陸續撤下展品，包括法蘭西斯．培根（Francis Bacon）、芙烈達．卡蘿（Frida Kahlo）等畫作，以及杜象（MarcelDuchamp）的雕塑。

特展區則持續展出至今天，最後一檔是德國攝影藝術家提爾曼斯（Wolfgang Tillmans）的回顧展。今天展覽結束後，展館將關閉5年，預計2030年重新迎賓。

館長勒朋（Laurent Le Bon）向法新社表示：「從地下室到頂樓，所有內部都將全面翻新；但會保留外部結構。」他說，第7層將打造寬闊的露台，供民眾俯瞰巴黎景致。

勒朋強調：「我們希望訪客屆時能再次感受到1977年剛開幕時那樣的震撼。」

估計翻修總預算為4.6億歐元，其中2.8億歐元將由法國政府補助。

勒朋表示：「其餘部分，1億歐元資金已經到位，我們有信心在未來5年內可再募到8000萬歐元。」他說沙烏地阿拉伯也投入了5000萬歐元資助。

法國 巴黎 建築師

延伸閱讀

田徑／世錦賽女子800公尺 肯亞歐蒂拉奪金破大會紀錄

力拼「茶界星巴克」！這家日本抹茶百年老店將在巴黎展店

Acne Studios全新巴黎總部正式公開 當瑞典極簡相遇法式華麗

巴黎體操世界盃挑戰賽／曾為聖男子跳馬鍍銀

相關新聞

台灣被列名承認巴勒斯坦國！專家揭國際承認潮將衝擊與以色列關係

紐約時報報導，英國、澳洲、加拿大與葡萄牙等多個美國盟國，21日相繼宣布承認巴勒斯坦國家地位。專家指出，這一波承認行動不僅...

金正恩鬆口川金會有望！喊「與川普有過美好回憶」提1條件重啟對話

北韓最高領導人金正恩22日表示，美國若放棄要求北韓無核化、承認北韓「擁核國」地位，朝美即可展開對話，並強調與美國總統川普...

俄復刻蘇聯音樂賽 美代表退賽、歐盟無人參賽 越南選手奪冠

俄羅斯主辦的「國際歌唱大賽」（Intervision），寄望復刻蘇聯時代的歌唱比賽，抗衡被其指為西方「頹廢」象徵的歐洲歌...

挺巴勒斯坦建國 國際釋出反以訊號

英國、澳洲、加拿大和葡萄牙21日承認巴勒斯坦國，藉此表達對以色列占領加薩與約旦河西岸的不滿。

始祖鳥聯手蔡國強 西藏「炸山」煙火秀惹議

在加拿大創立、後被中國企業安踏收購的戶外用品公司始祖鳥（Arc'teryx）與中國藝術家蔡國強合作，9月19日在西藏日喀則市江孜縣熱龍鄉，以「升龍」為題舉行了一場大型煙火秀，用連環爆破的方式，於海拔5500公尺高的喜馬拉雅山區點燃彩色的煙火。

南韓樂見川、金協議 盼北韓不發展新核武

北韓生產核武已不可逆，韓國盼美國施壓，爭取至少不要再有新核武！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。